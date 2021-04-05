Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Nisanur Erbil, Deniz Selin Ünlüdağ, Aylin Çakır ve Maya Kerkeser'den oluşan Genç Kadınlar Kılıç Milli Takımı, tablo-16'da Kazakistan'ı 45-25, çeyrek finalde Bulgaristan'ı 45-39'luk skorla yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde karşılaştığı Güney Kore'ye 45-39 mağlup olan ay-yıldızlılar, 3'üncülük maçı için Romanya ile eşleşti. Bronz madalya karşılaşmasında Romanya'ya 45-40 yenilen mili takım, 4. oldu.

Murat Sarp Aşık, Tolga Aslan, Muhammed Furkan Kalender ve Ahmet Turgut Taflan'ın yer aldığı Genç Erkekler Kılıç Takımı ise şampiyonayı 11. sırada tamamladı.

Dünya Şampiyonası'nda yarın genç kadınlar ve erkekler flöre müsabakaları yapılacak. Organizasyon, 11 Nisan'da sona erecek.