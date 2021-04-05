Fenerbahçe’de sezon başında Sportif Direktör olarak başlayan Emre Belözoğlu, Teknik Direktör Erol Bulut’un ayrılmasının ardından Futbol A Takım Direktörü olarak ilk maçına Denizlispor karşısında çıktı. Emre Belözoğlu’nun yardımcılığına getirilen pro lisans sahibi Erdinç Sözer de yedek kulübede yer aldı.
Emre Belözoğlu’nun ilk maçı
05.04.2021 - 19:46 | Son Güncelleme: 05.04.2021 - 19:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü olarak sahada göreve başlayan Emre Belözoğlu, ilk maçına Denizlispor karşısında çıktı.
Etiketler : Emre Belözoğlu,fenerbahçe,haberler,maç,spor,
780156 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/780156.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
30
20
4
6
32
64
02
GALATASARAY A.Ş.
31
19
4
8
31
61
03
FENERBAHÇE A.Ş.
30
18
5
7
23
59
04
TRABZONSPOR A.Ş.
31
16
8
7
9
56
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
31
14
7
10
18
49
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
30
14
7
9
15
49
07
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
30
12
11
7
10
47
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
31
12
9
10
8
45
09
DEMİR GRUP SİVASSPOR
30
9
14
7
2
41
10
GÖZTEPE A.Ş.
31
10
10
11
2
40
11
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
30
10
9
11
1
39
12
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
31
8
15
8
-8
39
13
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
30
8
11
11
-11
35
14
KASIMPAŞA A.Ş.
31
9
7
15
-13
34
15
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
31
8
9
14
-14
33
16
YENİ MALATYASPOR
30
7
11
12
-6
32
17
MKE ANKARAGÜCÜ
30
9
5
16
-13
32
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
30
8
8
14
-16
32
19
GENÇLERBİRLİĞİ
30
8
6
16
-24
30
20
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
31
6
9
16
-22
27
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
29
6
7
16
-24
25
Süper Lig Fikstür
32.Hafta Maçları
03.04.2021 13:30
Hes Kablo Kayserispor 1 - 1 Göztepe
03.04.2021 16:00
Sivasspor 0 - 0 Trabzonspor
03.04.2021 16:00
Rizespor 0 - 0 Karagümrük
03.04.2021 19:00
Atakaş Hatayspor 3 - 0 Galatasaray
04.04.2021 13:30
Erzurumspor 1 - 2 Konyaspor
04.04.2021 16:00
Ankaragücü 1 - 0 Fraport-tav Antalyaspor
04.04.2021 16:00
Alanyaspor 1 - 2 Gençlerbirliği
04.04.2021 16:00
Başakşehir 3 - 1 Yeni Malatyaspor
04.04.2021 19:00
Kasimpaşa 1 - 0 Beşiktaş
05.04.2021 19:00
Fenerbahçe - Denizlispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GZT GİRESUNSPOR
28
17
6
5
22
57
02
YILPORT SAMSUNSPOR
28
15
9
4
18
54
03
ADANA DEMİRSPOR
28
15
7
6
23
52
04
ALTINORDU
28
15
7
6
10
52
05
ALTAY
27
16
2
9
23
50
06
İSTANBULSPOR A.Ş.
28
14
6
8
19
48
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
28
13
7
8
14
46
08
TUZLASPOR A.Ş.
28
12
5
11
-5
41
09
BURSASPOR
27
12
4
11
4
40
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
28
11
5
12
0
38
11
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
28
10
8
10
-3
38
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
28
9
5
14
-3
32
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
28
8
8
12
-10
32
14
ADANASPOR A.Ş.
28
8
7
13
-4
31
15
MENEMENSPOR A.Ş.
28
6
11
11
-15
29
16
AKHİSARSPOR
28
7
4
17
-19
25
17
ANKARASPOR
28
4
7
17
-25
19
18
ESKİŞEHİRSPOR
28
1
8
19
-49
8
PTT 1. Lig Fikstür
28.Hafta Maçları
03.04.2021 13:30
Tuzlaspor A.ş. 0 - 2 Yilport Samsunspor
03.04.2021 16:00
Gzt Giresunspor 0 - 0 Istanbulspor
03.04.2021 16:00
Ankaraspor 4 - 2 Akhisarspor
03.04.2021 19:00
Adana Demirspor 2 - 0 Ankara Keçiörengücü
04.04.2021 13:30
Altinordu 6 - 3 Eskişehirspor
04.04.2021 13:30
Beypiliç Boluspor 1 - 2 Adanaspor
04.04.2021 16:00
Menemenspor A.ş. 1 - 1 Bereket Sigorta ümraniyespor
04.04.2021 19:00
Aydeniz Et Balikesirspor 2 - 1 Royal Hastanesi Bandirmaspor
05.04.2021 19:00
Bursaspor - Altay