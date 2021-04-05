Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’de sezon başında Sportif Direktör olarak başlayan Emre Belözoğlu, Teknik Direktör Erol Bulut’un ayrılmasının ardından Futbol A Takım Direktörü olarak ilk maçına Denizlispor karşısında çıktı. Emre Belözoğlu’nun yardımcılığına getirilen pro lisans sahibi Erdinç Sözer de yedek kulübede yer aldı.