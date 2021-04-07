Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Cenk negatife dönse bile...

Beşiktaş'ta golcü krizi sonlanmış değil. Vincent Aboubakar'ın sakatlığının devam etmesi; Alanyaspor ve BB Erzurumspor deplasmanında forma giyemeyecek olması sebebiyle gözler Cenk Tosun'a çevrilmişti. Millî takım kampında koronavirüse yakalanan Cenk'in bugün yapılacak kontrollerinin ardından sağlık durumu netlik kazanacak. Ancak testi negatif çıksa bile millî futbolcunun ciddi şekilde maç ve kondisyon eksikliği bulunuyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın da takım idmanına çıkmadan golcü oyuncuyu ilk on birde oynatmaya sıcak bakmıyor.

Tosun istekli

Sergen Hoca'nın sıcak bakmadığı bir başka konu ise Cyle Larin'in tek santrfor olduğundaki etkisizliği. Sol kanatta çok başarılı olan ve kendisini unutturarak attığı gollerle bilinen Kanadalı yıldız, markaj altında kaldığında üretken olamıyor. Son iki maçta dört puan bırakılması sebebiyle Alanyaspor karşısında bir kaza daha yaşanmasından çekinen tecrübeli çalıştırıcı, Cenk Tosun'la bugün yapacağı görüşmeden sonra kesin kararını verecek. Test sonucunu bekleyen Cenk'in de bir an önce formasına kavuşmak için sabırsızlandığı öğrenildi.

ERKEN DÖNEBİLİR

Aboubakar'da bir umut

Millî takımdan sakat dönen ve Kasımpaşa maçında forma giyemeyen Aboubakar'ın iki maçta daha oynayamayacağı açıklanmıştı. Kamerunlu oyuncunun son yapılan kontrolleri umut verdi. Yıldız oyuncunun beklenenden hızlı iyileştiği ve BB Erzurum deplasmanında forma giyme ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

UEFA CEZASI İÇİN

Beşiktaş CAS'a başvurdu

UEFA'nın vadesi geçmiş borçları gerekçesiyle 2021-22 sezonunda Avrupa'dan elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el koyacağını açıkladığı Beşiktaş, cezaya ilişkin ilk hamlesini yaptı. Siyah-beyazlı kulüp, CAS'a başvurduğunu açıkladı.