Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Hesaplar değişti

Şampiyonluk yarışında Galatasaray’ın kayıplarından sonra Beşiktaş’ın da Kasımpaşa’ya mağlup olmasıyla kartlar yeniden dağıtıldı. Son iki haftada altı puan bırakan ve Fenerbahçe’nin gerisine düşen sarı kırmızılılarda, Teknik Direktör Fatih Terim takımını motive etmek için puan tablosunu gösteriyor. Terim, “Daha yarış bitmiş değil. Alınabilecek 27 puanımız var. Görüyorsunuz her hafta sürprizlere açık. Hesapta olmayan kayıplar yaşadık. Geçmişten ders almak ve artık yolumuza kayıpsız devam etmeliyiz” görüşünde.

İdeal kadroyla...

“Önümüzdeki haftalar daha çok değişikliğe gebe. Önemli olan rakiplerimizin değil bizim neler yapacağımız’’ diyerek dikkat çeken Terim, fikstürün kalan haftalarında zorluk derecesinin giderek artacak olmasını da hatırlatıyor. Trabzon, Beşiktaş gibi zirveyi isteyen takımlara karşı da sıralamayı doğrudan etkileyecek maçlarının olduğunun altını çizen tecrübeli teknik adam, artık mecburi hâller dışında rotasyonu rafa kaldırmayı hazırlanıyor. Terim, kalan haftalarda ideal kadro yapılanmasıyla zorlu sınavları vermek istiyor.