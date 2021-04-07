Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Malatya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek.

Ligde son olarak Yukatel Denizlispor'u mağlup ederek zirveyle puan farkını 2'ye düşüren sarı-lacivertliler, Yeni Malatyaspor'u da yenerek, çıkışını sürdürmek istiyor.

Sarı-lacivertliler, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde haftaya 62 puanla lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde 2. sırada giriyor.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor mücadelesinde 3 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde tedavi süreci devam eden Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra takımdan ayrı çalışan Diego Perotti ve Mesut Özil, Malatya deplasmanında oynayamayacak.

7 oyuncu kart sınırında

Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, yarın sarı kart görmeleri halinde ligin 34. haftasında Gaziantep maçında forma giyemeyecek.