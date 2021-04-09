Kırmızı-siyahlı ekibin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "Galatasaray maçı öncesi takımımıza yapılan Covid-19 testleri neticesinde Fabio Borini ve Lucas Biglia'nın sonuçları pozitif çıkmıştır. Futbolcularımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evlerinde devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Fatih Karagümrük'te Borini ve Biglia Covid-19'a yakalandı
09.04.2021 - 15:23 | Son Güncelleme: 09.04.2021 - 15:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te Fabio Borini ve Lucas Biglia'nın yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandığı duyuruldu.
Kaynak: AA
Etiketler : Fatih Karagümrük,koronavirüs,
781218 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/781218.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
31
21
4
6
35
67
02
FENERBAHÇE A.Ş.
32
19
6
7
24
63
03
GALATASARAY A.Ş.
31
19
4
8
31
61
04
TRABZONSPOR A.Ş.
32
16
9
7
9
57
05
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
31
13
11
7
12
50
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
32
14
7
11
15
49
07
ATAKAŞ HATAYSPOR
31
14
7
10
14
49
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
32
13
9
10
9
48
09
DEMİR GRUP SİVASSPOR
31
10
14
7
4
44
10
GÖZTEPE A.Ş.
32
11
10
11
4
43
11
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
31
10
10
11
1
40
12
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
32
8
15
9
-10
39
13
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
31
8
11
12
-13
35
14
KASIMPAŞA A.Ş.
32
9
8
15
-13
35
15
HELENEX YENİ MALATYASPOR
31
7
12
12
-6
33
16
MKE ANKARAGÜCÜ
31
9
6
16
-13
33
17
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
32
8
9
15
-16
33
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
31
8
9
14
-16
33
19
GENÇLERBİRLİĞİ
31
8
7
16
-24
31
20
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
32
6
10
16
-22
28
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
31
6
8
17
-25
26
Süper Lig Fikstür
34.Hafta Maçları
10.04.2021 13:30
Atakaş Hatayspor - Göztepe
10.04.2021 16:00
Rizespor - Trabzonspor
10.04.2021 19:00
Galatasaray - Karagümrük
11.04.2021 13:30
Sivasspor - Konyaspor
11.04.2021 16:00
Ankaragücü - Gençlerbirliği
11.04.2021 16:00
Hes Kablo Kayserispor - Fraport-tav Antalyaspor
11.04.2021 19:00
Erzurumspor - Beşiktaş
12.04.2021 16:00
Kasimpaşa - Helenex Yeni Malatyaspor
12.04.2021 19:00
Alanyaspor - Denizlispor
12.04.2021 19:00
Fenerbahçe - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GZT GİRESUNSPOR
28
17
6
5
22
57
02
YILPORT SAMSUNSPOR
28
15
9
4
18
54
03
ALTAY
28
17
2
9
25
53
04
ADANA DEMİRSPOR
28
15
7
6
23
52
05
ALTINORDU
28
15
7
6
10
52
06
İSTANBULSPOR A.Ş.
28
14
6
8
19
48
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
28
13
7
8
14
46
08
TUZLASPOR A.Ş.
28
12
5
11
-5
41
09
BURSASPOR
28
12
4
12
2
40
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
28
11
5
12
0
38
11
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
28
10
8
10
-3
38
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
28
9
5
14
-3
32
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
28
8
8
12
-10
32
14
ADANASPOR A.Ş.
28
8
7
13
-4
31
15
MENEMENSPOR A.Ş.
28
6
11
11
-15
29
16
AKHİSARSPOR
28
7
4
17
-19
25
17
ANKARASPOR
28
4
7
17
-25
19
18
ESKİŞEHİRSPOR
28
1
8
19
-49
8
PTT 1. Lig Fikstür
29.Hafta Maçları
09.04.2021 16:00
Eskişehirspor - Gzt Giresunspor
09.04.2021 16:00
Ankara Keçiörengücü - Altinordu
09.04.2021 19:00
Istanbulspor - Tuzlaspor A.ş.
10.04.2021 13:30
Altay - Beypiliç Boluspor
10.04.2021 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Menemenspor A.ş.
10.04.2021 16:00
Yilport Samsunspor - Aydeniz Et Balikesirspor
10.04.2021 19:00
Akhisarspor - Adana Demirspor
11.04.2021 16:00
Bereket Sigorta ümraniyespor - Bursaspor
11.04.2021 19:00
Adanaspor - Ankaraspor