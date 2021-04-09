Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırmızı-siyahlı ekibin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "Galatasaray maçı öncesi takımımıza yapılan Covid-19 testleri neticesinde Fabio Borini ve Lucas Biglia'nın sonuçları pozitif çıkmıştır. Futbolcularımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evlerinde devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.