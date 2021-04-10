İlk yarının golsüz berabere bittiği maçın 60. dakikasında sahneye çıkan Burak Yılmaz'ın meşin yuvarlağı filelerle buluşturmasıyla Lille 1-0 öne geçti.
Zeki Çelik'in 89. dakikada attığı golle Lille karşılaşmayı 2-0 kazandı. Milli futbolcular, Lille takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.
Lille'de forma giyen milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, 90 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanması nedeniyle kadroda yer almadı.
Lider Lille, puanını 69'a yükseltirken, Metz 42 puanda kaldı.