Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray geçmiş yıllarda yarışın içinde olduğunda, genellikle şampiyonluğun favorisi durumuna gelir ve ipi göğüslemeyi başarırdı. Hele ki Başakşehir ile girilen yarışta “8 de kapanır 18 de” sözü uygulamalı olarak gösterilmiş ve mutlu son gelmişti. Ancak bu sene tam tersi bir durum ve karamsarlık havası var. Cimbom sekiz maçlık harika bir seri yakalayıp bütün ipleri eline almıştı ancak o avantaj bir bir gitti. Son altı karşılaşmadan sadece bir galibiyet alabilen Cimbom 13 puan bırakarak şampiyonluk şansını yok denecek kadar aza indirdi.

İstikrar yok

Bu tablonun arkasında yatan en büyük etkenler olarak ise kadro istikrarının sağlanamaması, üst üste gelen sakatlıklar, pandemi süreci ve hastalıklar öne çıktı... Aslan bu sezon oynadığı 32 lig maçının sadece dördünde aynı on birle sahaya çıktı. Şanssızlıkların bir türlü yakasını bırakmadığı sarı kırmızılılar bir de koronavirüs yüzünden sık sık rotasyona gitmek durumunda kaldı. Kart cezalıları ise kötü gidişe tuz biber ekti. Kötü gidişatı durdurmak için Göztepe deplasmanına gidecek olan Aslan’da yine önemli eksikler sebebiyle rotasyon yapılacak.

Falcao’da kırıklar!

Karagümrük maçı sonrası ara vermeden Göztepe karşılaşmasının hazırlılarına başlayan Galatasaray’da dün bir şanssızlık daha yaşandı. Çift kalede gerçekleştirilen taktik idmanda Falcao ve Kerem kafa kafaya çarpışırken iki oyuncuda hastaneye götürüldü. Falcao'nun yüz kemiklerinde kırık tespit edildiği ve anestezi altında kapalı bir redüksiyon müdahalesi ile tedavi edileceği açıklandı. Kerem'in durumu ise iyi.

G.Saray’a sağ bek dayanmıyor

Sarı kırmızılılar sezon başı Mariano’nun gidişinden sonra sağ bekteki boşluğu doldurmak için Omar’ı renklerine bağlamıştı. O Omar, yılbaşında geçirdiği kaza sonrası sezonu kapatmıştı. Devre arası alınan Yedlin de Karagümrük maçında aldığı darbe sonrası sezonu kapattı. 27 yaşındaki oyuncunun sağ ayak bileğinde dış yan bağ yırtığı, kanama ve ödem tespit edildi.