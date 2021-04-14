Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dükkanın kısa sürede hatırı sayılır bir kitle yakaladığı söylenirken bu ortaklık haberine Demirel’den açıklama geldi. Instagram hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Demirel “Bugün bazı yayın organlarında hakkımda çıkan, eski hocam Erol Bulut ile ticari ortak olduğumuz haberleri tamamen gerçek dışıdır” ifadelerini kullandı.