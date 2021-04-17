Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray’da krizlerin ardı arkası kesilmiyor, kesilecek gibi de durmuyor. Önce Divan Kurulu üyelerinin tepkisini çekerek yoluna devam etmeye çalışan Başkan Mustafa Cengiz desteklerini bir bir kaybeder oldu. Defalarca Fatih Terim ile gerginlik yaşayan Cengiz, Belhanda’nın yollanmasının ardından hız kesmedi. Cengiz, futbol takımı oyuncularına ağır ifadeler kullandı, üstüne Fatih Terim'i de hedef tahtasına koyarak Florya ile bağlarını kopardı. Camia içinde kalan son kalesi; kendi yönetimi de Mustafa Cengiz’e gelinen noktada sırtını döndü.

Karar değiştirdi

Hafta başında yönetim toplantısında aday olmayacağını açıklaması beklenen Mustafa Cengiz son anda karar değiştirerek yeniden adaylığı düşündüğünü belirtti. Yarış devam ederken yaptığı açıklamalar, Florya’nın huzurunun kaçması ve sürekli değişen adaylık kararı, yönetim kurulunun sabrını da taşırdı. Dün Cengiz ile buluşan yöneticiler, Başkan’dan görevi bırakmasını ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak’ın seçime kadar başkan olmasını talep etti. Ancak Cengiz bunu kabul etmedi. Yönetimde istifalar olabilir.

TAKIM İZMİR’E TERİM ADANA’YA

G.Saray zorlu Göztepe deplasmanı öncesi dün son antrenmanını İstanbul’da yapıp, özel bir uçakla İzmir’e geçti. Kafilede yer almayan Fatih Terim idmandan sonra vefat eden, Adana Demir-spor’un eski sutopu oyuncusu İlhan Demirdal’ın cenazesine katılmak için Adana’ya gitti ve oradan İzmir’e geçti.

Aydınus döndü

Yaklaşık 2,5 yıllık aranın ardından Fırat Aydınus, Hatayspor maçına verilmişti. Ancak hakemin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından mecburi olarak değişime gidilmişti. MHK, Aydınus’u iyileşmesinin ardından ilk Galatasaray maçına (Göztepe) tayin etti.