Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Şampiyonluğun en güçlü favorisi durumundaki lider Beşiktaş'ın en önemli rakibi yoğun fikstür olacak. Siyah beyazlılar kalan haftalarda çok sıkışık bir takvimde maçlarını oynayacak. Ligde yarın deplasmanda DG Sivasspor'la karşılaşacak olan Beşiktaş, maçtan sonra geç saatlerde İstanbul'a dönecek ve cuma günü de Kayserispor'u misafir edecek. Maç ertesinde zorunlu olarak dinlenme ve kondisyon üzerine çalışmalar gerçekleştiği için Kayserispor maçının taktik çalışmaları sadece bir gün yapılabilecek.

Sakatlık korkusu

Ligde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe’nin BAY geçtiği haftanın ardından maçını Beşiktaş’tan iki gün sonra oynayacak olması da dikkat çekiyor. Sıkışık maç takvimi sebebiyle takımla antrenmanlara yeni başlayan Aboubakar'ın sakatlığının tekrar nüksetmesinden ve takımın vazgeçilmezi Atiba'nın yorgun düşmesinden çekiniliyor. Sergen Yalçın, Ankaragücü maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Bu komik bir fikstür. Beş maçlık periyotta iki rakibimizden de önce oynuyoruz" demişti.

Savunma zayıfladı

Ankaragücü ile 2-2 berabere kalarak son beş maçta sadece iki galibiyette kalan Beşiktaş'ta savunma zaafları can sıkmaya başladı. Ligin ikinci yarısının ilk altı maçında kalesinde sadece üç gol gören siyah-beyazlılar, sonraki yedi maçta ise dokuz gole engel olamadı.