Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Kulübünden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Galatasaray Kadın Basketbol Takımımız ve Nesibe Aydın Spor Kulübü arasında 20 Nisan Salı günü oynanması planlanan Herbalife Nutrition KBSL Play-off Yarı Final serisi birinci maçı, takımımızda bulunan covid vakaları sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.