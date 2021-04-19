Galatasaray Kulübünden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Galatasaray Kadın Basketbol Takımımız ve Nesibe Aydın Spor Kulübü arasında 20 Nisan Salı günü oynanması planlanan Herbalife Nutrition KBSL Play-off Yarı Final serisi birinci maçı, takımımızda bulunan covid vakaları sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.