Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada Ie’nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Djaniny’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.

10. dakikada sağ köşeden Bakasetas’ın kullandığı köşe vuruşunda top doğrudan kaleye yöneldi. Meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere çeldi.

25. dakikada Djaniny’nin pasında ceza sahası içi sol çaprazdan Bakasetas’ın vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere çeldi.

26. dakikada sol taraftan Baker’ın kullandığı kornerde Ekuben topu arka diğere indirdi. Nwakaeme’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direkten oyun alanına döndü. Dönen topu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada Ekuban’ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Nwakaeme’nin sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.

68. dakikada Taylan’ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Şener’in yerden vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.

76. dakikada sol çaprazdan Bakasetas’ın içeri çevirdiği topa Luyindama uzaklaştırmak için kafayı vurdu. Luyindama’dan dönen topla ceza yayı üzerinde sahip olan Ie’nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

80. dakikada sol taraftan Saracchi’nin ortasında penaltı noktası yakınında Emre Kılınç’ın gelişine sert şutunda kaleci Uğurcan topun sahibi oldu.

90+5. dakikada Ömer, ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta pasını ceza sahası içi sol çaprazındaki Marcao'ya aktardı. Marcao'nun ceza yayı üzerindeki Taylan'a verdiği pasta Taylan bekletmeden vuruşunu yaptı. Kaleci Uğurcan'dan dönen topu kale önünde takip eden Emre Akbaba, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Süleyman Özay xx

Galatasaray: Muslera xx, Şener xx, Marcao xx, Luyindama xx, Saracchi xx, Taylan xx, Gedson xx (Emre Akbaba dk. 55 xxx), Emre Kılınç xx (Arda dk. 83 ?), Feghouli xx (Halil dk. 46 x), Kerem xx (Oğulcan dk. 75 x), Babel xx (Ömer Bayram dk. 83 ?)

Yedekler: Okan, Etebo, Emre Taşdemir, Ozornwafor

Teknik Direktör: Fatih Terim

Trabzonspor: Uğurcan xx, Serkan Asan xx, Ie xxx, Vitor xx, Marlon xx, Berat xx, Baker xx, Ekuban xx, Nwakaeme xx (Abdulkadir Ömür dk. 78 x), Bakasetas xx (Kamil Ahmet dk. 89 ?), Djaniny xx (Afobe dk. 89 ?)

Yedekler: Erce, Hüseyin, Hosseini, Flavio, Atakan, Abdulkadir Parmak, Faruk Can

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Ie (dk. 76) (Trabzonspor), Emre Akbaba (dk. 90+6) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Ie, Bakasetas, Vitor (Trabzonspor), Marcao, Fatih Terim (Galatasaray)