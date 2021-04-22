Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de sahasında Hatayspor ve ardından deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, üst üste beşinci beraberliğini elde etti. Bordo-mavililer, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesinin ardından önemli bir çıkış süreci yaşarken, son haftalarda ise duraklama dönemine girdi.



Trabzonspor, Süper Lig'de geçtiğimiz sezon öne geçtiği maçlarda skoru koruyamadığı için 30 puan kaybetti. Şampiyonluk hedefini gerçekleştiremeyen bordo-mavililer ligi ikinci sırada bitirmişti. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı'nın takımın başına geçmesinden sonra skoru korumada başarılı bir performans ortaya koysa da, Hatayspor ve Galatasaray maçında 90+6'da yenen goller endişeye yol açtı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde bordo-mavililer oynadığı 23 maçta 15 galibiyet 9 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Karadeniz ekibi, Avcı yönetiminde ise bu sezon üç maçta skoru koruyamadı. Söz konusu maçta sahasında DG Sivasspor karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmış, yine evinde oynadığı Hatayspor karşısında 1-0 öndeyken son dakikada yediği golle sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Trabzonspor, deplasmanda ise Galatasaray karşısında 1-0 öndeyken yediği son dakika golüyle sahadan beraberlikle ayrıldı.