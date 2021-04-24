Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

‘Bay’ haftasına Başakşehir galibiyetiyle giren Fenerbahçe’nin şampiyonluk iddiası, Beşiktaş’ın Sivas’ta iki puan kaybetmesiyle artarken Teknik Direktör Emre Belözoğlu’ndan tansiyonu düşürecek açıklamalar geldi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin “Geçen sezon şampiyon olmuş Başakşehir’in verdiği mücadeleye bakıyoruz, son maçına bakıyoruz. İlginç gelişmeler, ilginç olaylar…” şeklindeki imalı sözlerine Belözoğlu’ndan cevap geldi.

Konuşmak bile ayıptır

Hem Ahmet Nur Çebi’nin hem de Sergen Yalçın’ın açıklamalarını takip ettiklerini belirten Emre Belözoğlu, “Bazı şeyler onların istediği gibi gitmiyor. Normal bir refleks. Camiayı bir arada tutmak için yapılan açıklamalar olduğu için anlayışla karşılıyorum” ifadelerini kullandı. Belözoğlu, Başakşehir maçının sonlarında Aykut Kocaman’la aralarındaki sohbet için de “Maçın son 17-18 saniyesiydi. Onunla abi kardeş ilişkimiz var. Başka yere çekmeyi bırakın, cevap vermem bile doğru değil” diye konuştu.

Sonuna kadar devam

Fenerbahçe’nin şampiyonluk iddiasını da değerlendiren Emre Belözoğlu, takımın inancına vurgu yaparken “Sonuna kadar bu yarışın içinde olmak istediğimizi her zaman söyledim, söylemeye de devam edeceğim” diye konuştu. İstediği oyunu inşa etmek için yeterli zaman olmadığını söyleyen Belözoğlu, buna rağmen “İyi bir takımımız, iyi bir enerjimiz var. Takımıma inanıyorum, içerideki enerjiye güveniyorum. İnancımız gerçekten çok yüksek” sözleriyle şampiyonluk iddiasını tekrarladı.

İNCİLER

∂ Oyuncuların iştahı, arzusu, oynama isteği… Bunlar ciddi anlamda gelişti. Ama üstüne koymamız gereken çok yer var.

∂ Oynanmamış hiçbir maça üç puan yazmam. Bu, futbolun içinden gelmiş herkes için çok doğal bir söz.

∂ Oyuncularla ikili ilişkilerimin iyi olduğunu düşünüyorum. Hep onların yanında oldum.

∂ Oyuncu tercihleri konusunda verdiğimiz kararlar her zaman doğru olmayabilir. Benim de bazen “Niye oynamıyorum” dediğim olmuştur.

ALİ KOÇ KONUŞACAK

Fenerbahçe’de Yüksek Divan Kurulu toplantısı bugün yapılacak. Ülker Stadı 1907 tribününde online yapılacak toplantı FB TV ile Fenerbahçe Youtube kanalından canlı yayınlanacak. Başkan Ali Koç, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak.

ÖZİL MESUT ETTİ

Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, sosyal sorumluluk projeleriyle güzel işlere imza atmaya devam ediyor. Özil, 23 Nisan sebebiyle Amasya Taşova’da yaşayan down sendromlu 10 yaşındaki Efe Şahin'e imzalı forma gönderdi.