Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Ligin 37. haftasında oynanacak olan Beşiktaş ile Hes Kablo Kayserispor maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Beşiktaş ile Hes Kablo Kayserispor maçını İstanbul Bölgesinden Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın 4.Hakemi Hakan Ceylan.