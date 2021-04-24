Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Fredy’nin sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

9. dakikada Ömer Bayram’ın ceza sahası içi sol tarafından arka direğe kestiği ortada Emre Akbaba’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

13. dakikada Halil Dervişoğlu’nun ceza sahası dışından vuruşu meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

33. dakikada Emre Akbaba’nın ceza sahası dışından sert şutu yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

34. dakikada ceza sahası sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşta Gedson Fernandes’in direk kaleye gönderdiği şutta kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

35. dakikada Gedson Fernandes’in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Boffin güçlükle meşin yuvarlağı kontrol etti.

41. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşta Ömer Bayram'ın şutunda kaleci Boffin son anda meşin yuvarlağı tokatlayarak kornere çeldi.

45+3 dakikada çalımlarla ceza alanına giren Kerem Aktürkoğlu, pasını kale önündeki Halil Dervişoğlu'na bıraktı. Halil'in dokunuşunda kaleci Boffin meşin yuvarlağı çıkardı.

45+4. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası içinden sert şutunda kaleci Boffin meşin yuvarlağı çıkardı.

Maçtan dakikalar(İkinci yarı)

57. dakika ceza alanı dışından kazanılan serbest vuruşta Ömer Bayram’ın sert şutunu kaleci çıkardı.

58. dakikada Podolski, Şener’e yaptığı faulün ardından 2 sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

69. dakikada sağ kanattan ceza alanı giren Kerem Aktürkoğlu pasını Arda’ya bıraktı. Arda’nın pasında penaltı noktası yakınında topla buluşan Mostafa Mohamed’in sert şutu yan kale direğine çarparak oyuna döndü.

70. dakikada Mostafa Mohamed’in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci güçlükle çıkardı.

71. dakikada Halil Dervişoğlu, ceza alanı sağ çaprazında kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda top yandan auta gitti.

77. dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Şener, son çizgiye inerek içeri çevirdiği topa kale önünde Mostafa Mohamed vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

Maç bitiminde Kudriashov, hakeme itirazlarından ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü.

Stat: Antalya

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Süleyman Özay xx

FT Antalyasppor: Boffin xxx, Bahadır Öztürk x (Ali Eren İyican dk. 45 x), Kudriashov x, Naldo x, Mert Yılmaz x (Nuri Şahin dk. 80 ?), Bünyamin Balcı x, Amilton xx, Ufuk Akyol x, Fredy xx, Serdar Gürler x (Orgill dk. 21 x), Podolski x

Yedekler:Doğukan Özkan, Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Drole, Omar İmeri

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Galatarasay: Muslera xx, Şener Özbayraklı xxx, Donk xx, Marcao xx, Ömer Bayram xx, Etebo xx (Taylan Antalyalı dk. 90 ?), Emre Akbaba xx (Mostafa Mohamed dk. 64 xxx), Gedson Fernandes xxx, Emre Kılınç xx (Arda Turan dk. 64 xx), Kerem Aktürkoğlu xx (Oğulcan Çağlayan dk. 90 ?), Halil Dervişoğlu xx (Babel dk. 78 x)

Yedekler: Okan Koçuk, Emre Taşdemir, Luyındama, Saracchi, Feghouli

Teknik direktör: Fatih Terim

Gol: Mostafa Mohamed (dk. 77) (Galatasaray)

Kırmızı kartlar: Podolski (dk. 58), Kudriashov (Maç sonunda)

Sarı kartlar: Podolski, Mert Yılmaz, Nuri Şahin, Naldo (FT Antalyaspor), Arda Turan (Galatasaray)