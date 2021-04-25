Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısı dün online olarak gerçekleştirildi. Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük “Önümüzde Ramazan Bayramı var. Ramazanda kırgınlıklar giderilir. Münasip olanı, Aziz Yıldırım’ı evinde ziyaret etmektir. Aziz Yıldırım hangi günde müsaitse Ali Koç’a o günü bildirsin. Ben de o ziyarete katılacağım ve kırgınlık giderilsin” çağrısında bulundu. Başkan Ali Koç da bu çağrıya olumlu cevap verdi. Altı yıl beraber omuz omuza mücadele ettiklerini ifade eden Koç şunları söyledi:

Koç’tan zeytin dalı

“Kendisiyle problem olarak gördüğüm bir konu yok… Ben altı yıl Başkan’ımızla görev aldım. Güzel de günlerimiz oldu, mutsuz günlerimiz de oldu. Aziz Yıldırım ile omuz omuza mücadele verdik. Seçim döneminde anlaşmazlıklar olabilir. İnsanlık hâli, son derece doğal... Biz her türlü diyaloğa açığız…” Yıldırım’ın bu çağrılar karşısında tavrının ne olacağı şimdiden merak konusu oldu. Koç, camianın birliğe ihtiyacı olduğunu sözlerine eklerken “Şampiyonluk için kadro derinliğimiz avantajımız” dedi. Koç, “Emre tecrübesiyle olmasa da futbol zekâsıyla bu işin altından kalkacaktır” derken, eski teknik direktör Erol Bulut’a da katkılarından dolayı teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

SÖZERİ OLMAYINCA

Çorlu kulübeye

∂ Emre Belözoğlu’nun yardımcılığına getirilen Erdinç Sözeri’nin Almanya’da Pro Lisans yenileme seminerine katılmadığı ortaya çıktı. Sözeri yedek kulübesinde yer alamayacağı için F.Bahçe 31 Mayıs’a kadar Şenol Çorlu ile sözleşme imzaladı.

SARI KART ENDİŞESİ

Dokuz isim sınırda

∂ Kasımpaşa maçı öncesi Fenerbahçe’de 9 oyuncu ceza sınırında. Gökhan, Serdar, Tisserand, Caner, Sosa, İrfan Can, Sinan, Pelkas, Ferdi kart görmeleri hâlinde Alanya deplasmanında forma giyemeyecek.