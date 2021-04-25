Süper Lig’in 37. haftasında oynanan Fenerbahçe - Kasımpaşa mücadelesinde sarı-lacivertli futbolcu İrfan Can Kahveci, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Müsabakanın 42. dakikasında orta sahadan hızlı çıkan Kasımpaşalı futbolcuya yaptığı müdahale sonrasında hakem Fırat Aydınus tarafından sarı kartla cezalandırılan Kahveci, önümüzdeki hafta oynanacak olan Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.
Fenerbaçe'de İrfan Can Kahveci cezalı
25.04.2021 - 22:28 | Son Güncelleme: 25.04.2021 - 22:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa mücadelesinde gördüğü sarı kartla önümüzdeki hafta oynanacak olan Alanyaspor maçında cezalı duruma düştü.
Etiketler : Fenerbahçe,İrfan Can Kahveci,ceza,
785605 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/785605.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
35
23
6
6
39
75
02
GALATASARAY A.Ş.
35
21
6
8
34
69
03
FENERBAHÇE A.Ş.
34
21
6
7
27
69
04
TRABZONSPOR A.Ş.
36
17
12
7
11
63
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
36
16
8
12
16
56
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
35
15
9
11
14
54
07
DEMİR GRUP SİVASSPOR
35
12
16
7
7
52
08
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
35
13
12
10
8
51
09
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
35
13
11
11
7
50
10
GÖZTEPE A.Ş.
35
12
11
12
3
47
11
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
35
10
12
13
-3
42
12
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
35
10
12
13
-11
42
13
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
36
9
15
12
-12
42
14
HELENEX YENİ MALATYASPOR
35
9
13
13
-5
40
15
MKE ANKARAGÜCÜ
35
10
8
17
-13
38
16
KASIMPAŞA A.Ş.
35
9
10
16
-14
37
17
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
35
9
10
16
-16
37
18
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
36
9
10
17
-21
37
19
HES KABLO KAYSERİSPOR
35
8
11
16
-19
35
20
GENÇLERBİRLİĞİ
35
9
8
18
-25
35
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
35
6
10
19
-27
28
Süper Lig Fikstür
37.Hafta Maçları
23.04.2021 20:30
Gençlerbirliği 2 - 1 Rizespor
24.04.2021 13:30
Konyaspor 0 - 0 Atakaş Hatayspor
24.04.2021 16:00
Trabzonspor 2 - 0 Karagümrük
24.04.2021 20:30
Denizlispor 1 - 1 Sivasspor
24.04.2021 20:30
Beşiktaş 3 - 1 Hes Kablo Kayserispor
24.04.2021 20:30
Fraport-tav Antalyaspor 0 - 1 Galatasaray
25.04.2021 13:30
Helenex Yeni Malatyaspor 2 - 1 Ankaragücü
25.04.2021 16:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 2 - 3 Erzurumspor
25.04.2021 16:00
Başakşehir 0 - 0 Alanyaspor
25.04.2021 20:30
Fenerbahçe - Kasimpaşa
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GZT GİRESUNSPOR
31
19
6
6
25
63
02
ADANA DEMİRSPOR
31
18
7
6
28
61
03
YILPORT SAMSUNSPOR
31
17
10
4
22
61
04
ALTAY
31
18
3
10
27
57
05
İSTANBULSPOR A.Ş.
31
17
6
8
25
57
06
ALTINORDU
31
15
8
8
7
53
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
31
14
7
10
14
49
08
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
31
13
8
10
2
47
09
TUZLASPOR A.Ş.
31
14
5
12
-2
47
10
BURSASPOR
31
13
4
14
-1
43
11
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
31
11
6
14
-2
39
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
31
11
5
15
-4
38
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
31
9
8
14
-9
35
14
ADANASPOR A.Ş.
31
9
7
15
-6
34
15
MENEMENSPOR A.Ş.
31
6
13
12
-19
31
16
AKHİSARSPOR
31
7
5
19
-22
26
17
ANKARASPOR
31
5
8
18
-25
23
18
ESKİŞEHİRSPOR
31
1
8
22
-60
8
PTT 1. Lig Fikstür
32.Hafta Maçları
25.04.2021 20:30
Adanaspor - Bereket Sigorta ümraniyespor
25.04.2021 20:30
Aydeniz Et Balikesirspor - Ankara Keçiörengücü
25.04.2021 20:30
Beypiliç Boluspor - Yilport Samsunspor
25.04.2021 20:30
Akhisarspor - Altay
25.04.2021 20:30
Tuzlaspor A.ş. - Adana Demirspor
25.04.2021 20:30
Menemenspor A.ş. - Eskişehirspor
25.04.2021 20:30
Bursaspor - Istanbulspor
25.04.2021 20:30
Ankaraspor - Royal Hastanesi Bandirmaspor
25.04.2021 20:30
Altinordu - Gzt Giresunspor