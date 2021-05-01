Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 1. Lig'in 33. haftasında bugün önemli karşılaşmalar oynandı. Ancak şampiyonluk mücadelesi veren Adana Demirspor'un sahasında Balıkesirspor'la, Giresunspor'un da Akhisarspor ile evinde oynadığı müsabakalarda ilginç anlar yaşandı. Korona virüs sebebiyle ülke genelinde 'Tam Kapanma' olmasına rağmen söz konusu maçlarda tribünlerde çok sayıda taraftar yer aldı. Ayrıca stada giremeyen bazı taraftarlar ise stat çevresinde bekledi. Tribünlerin dolu olması büyük tepkilere neden oldu.