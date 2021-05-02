Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Ligde kalan dört maçı da kazanmayı hedefleyen Galatasaray, şampiyonluk şansını sonuna kadar kovalamak istiyor. Sarı kırmızılılar önümüzdeki hafta sezonun belki de en kritik karşılaşmasında Beşiktaş’ı ağırlayacak. Yaptığı toplantıda Gençlerbirliği maçını kayıpsız geçmeleri gerektiğini belirten Teknik Direktör Fatih Terim, oyuncularına “Önce bu maça odaklanın. Kalan haftalarda en küçük bir hata istemiyorum” dedi.

Akbaba formayı kaptı

Arka arkaya seri maçlara çıkılan bu dönemde Terim derbiyi düşünerek, sakatlıkların da önüne geçmek adına Gençlerbirliği karşısında kadrosunda değişikliğe gitme kararı aldı. Orta sahada son haftalarda forma verdiği Etebo’nun yokluğunda tekrar Taylan’ı oynatacak olan Fatih Hoca, Trabzonspor ve Konyaspor karşısında gol bulan Emre Akbaba’yı on birde görevlendirmeyi düşünüyor. İleri uçta ise Halil oynayacak.