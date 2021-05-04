Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Umuda yolculuğun iki aktörü Fenerbahçe ile Erzurum, Kadıköy’de karşı karşıya geldi. Başını almış giden Beşiktaş’ın ayak izlerini takip ederken, Galatasaray’ın sollama yapmasına izin vermek istemeyen Fenerbahçe, Başakşehir mağlubiyetiyle alt ligin nefesini ensesinde hisseden Erzurum… Şiir gibi bir mücadele olması bekleniyordu ki, sarı lacivertliler kendi çaldı, kendi oynadı. Sadece 14 dakikada fişi çekti Fenerbahçe.

Dadaş darmadağın

Sağ bekte Ozan, stoperde Tisserand varken, “Nasıl olacak bu iş” diye düşünenler daha endişelenemeden koptu maç. Henüz ilk dakikada karşı karşıya pozisyonda kaleciye takılan Valencia, 5’te penaltı kazandırdı. VAR uyarısıyla alınan rötarlı kararı Sosa golle noktaladı: 1-0. Fenerbahçe penaltı şaşkınlığındaki Erzurum’un gardını seri pas trafiğiyle düşürdü. İrfan Can’ın derinlemesine pasına ok gibi fırlayan Valencia farkı açtı: 2-0.

Hayaller ve gerçekler

Erzurum seri gollerin şokunu yaşıyor, Fenerbahçe ise açlıkla saldırıyordu. 14’te İrfan Can’la başlayan atağı Valencia sürdürdü, Pelkas bitirdi: 3-0. Sonrasında oyunda tempo düştü. 56’da Valencia’nin savunmadan seken vuruşuna kadar bir heyecan yaşanmadı. 69’da Erzurum’un penaltı sevinci ofsayt kararlıyla kursağında kaldı. 81’de Özgür’ün golü buruk bir teselli oldu: 3-1. Fenerbahçe hayalini kovalarken, ateş Erzurum’u çağırdı…

"ESKİDEN OLSA DÖVERDİM"

Bana küfrettiler

Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, F.Bahçe'yi tebrik ederken takım içindeki sıkıntıları ve futbolun gerçeklerini dile getirerek, "Yabancı oyuncular alacakları sebebiyle oynamıyor. İki ay maaşlarını alamadıklarında UEFA'ya şikayette bulunuyorlar. Yabancı oyunlardan birini oyundan çıkardım, soyunma odasında bana küfretmiş" sözlerini kullandı.

Dingo’nun ahırı mı?

Ricardo Gomes'in de parasını alamadığı için oyuna girmek istemediğini söyleyen Yılmaz Hoca, "Burayı Dingo’nun ahırı gibi sanıyorlar. Ben de yıllarca paramı zamanında alamadım. Biri idman yapmayacak, diğeri küfredecek. Birkaç sene önce olsa döverdim. Yabancıyı serbest bırakmak isteyenler bunu görsün" şeklinde konuştu.