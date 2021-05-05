Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ta Aboubakar’ın yokluğunda Hatayspor maçında dört gol atarak göz kamaştıran bir performans sergileyen Cyle Larin, şampiyonluktan ve derbi zaferinden emin. İdman öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan Kanadalı yıldız, cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisi hakkında, “Hatayspor maçındaki başlangıç gibi her maça bu şekilde başlamak istiyoruz. Galatasaray maçında da bunu göreceksiniz. Öz güveni yüksek, savunma ve hücumu birlikte yapan, birlikte savaşan bir takım göreceksiniz” dedi.

Abou rahatlatıyor

Şampiyonluk hakkında da görüşlerini dile getiren Larin, “Kısa sürede çok fazla maç oynadık. Bu süreçte çok fazla enerji harcadık. Şampiyonluğa giden yolun nasıl olduğunu, nasıl oynamamız ve nasıl kazanmamız gerektiğini biliyoruz. Şampiyonluğa ulaşana kadar bunu yapmaya devam edeceğiz. İnşallah şampiyonuz” dedi. Takımdaki birlikteliğin altını çizen Cyle Larin, “Saha içinde, dışında mutluyuz. Birlikte savaşıyor, oynuyoruz. Bundan keyif alıyorum. Aboubakar’ın varlığı beni pozitif etkiliyor. O yokken daha farklı oynuyorum bu bir gerçek ama birlikte iyi işler yapıyoruz. Onun varlığı takım olarak bizi rahatlatıyor” diye konuştu.

Drogba kahramanım

∂ En beğendiği futbolcunun bir dönem Galatasaray forması da giyen dünyaca ünlü eski futbolcu Didier Drogba olduğunu söyleyen Cyle Larin, “Çocukken hep onun nasıl oynadığını izledim. Didier Drogba benim kahramanım” ifadelerini kullandı.

Kupalar daha önemli

∂ Takımın en golcü ismi olan ve gol krallığı yarışında da Boupendza’nın (21) iki gol gerisinde bulunan Larin, “Benim için gol krallığından öte şampiyonluklar daha önemli. Böyle oynamaya devam ettikçe ben de çok fazla gol fırsatı bulacağım” dedi.