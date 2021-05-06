UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final belli oldu. Yarı final rövanşında Chelsea, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı İspanyol devi Real Madrid'i konuk etti. İngiliz ekibi 28. dakikada Werner'in golüyle ilk yarıyı 1-0 öne kapattı. 85. dakikada Mount attığı golle Chelsea'yi 2-0 öne geçirdi. 90 dakika bu skorla sona erince Chelsea, adını finale yazdırdı. 29 Mayıs İstanbul Atatürk Stadı'nda oynanacak finalde Chelsea ile Manchester City, şampiyonluk mücadelesi verecek.
Chelsea finalde
06.05.2021 - 00:32 | Son Güncelleme: 06.05.2021 - 01:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında İngiliz ekibi Chelsea, İspanyol temsilcisi Real Madrid'i 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. 29 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finalde Chelsea, Manchester City'nin rakibi oldu.
Etiketler : Chelsea,
788074 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/788074.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
37
25
6
6
47
81
02
FENERBAHÇE A.Ş.
37
23
7
7
30
76
03
GALATASARAY A.Ş.
37
23
6
8
37
75
04
TRABZONSPOR A.Ş.
37
17
13
7
11
64
05
DEMİR GRUP SİVASSPOR
37
14
16
7
9
58
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
38
16
9
13
13
57
07
ATAKAŞ HATAYSPOR
37
16
9
12
9
57
08
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
37
14
12
11
8
54
09
GÖZTEPE A.Ş.
37
13
12
12
4
51
10
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
37
13
12
12
3
51
11
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
37
11
12
14
0
45
12
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
37
11
12
14
-11
45
13
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
38
9
16
13
-13
43
14
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
37
11
10
16
-14
43
15
HELENEX YENİ MALATYASPOR
37
9
14
14
-6
41
16
KASIMPAŞA A.Ş.
37
10
10
17
-12
40
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
37
9
12
16
-16
39
18
MKE ANKARAGÜCÜ
37
10
8
19
-15
38
19
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
38
9
10
19
-24
37
20
GENÇLERBİRLİĞİ
37
9
8
20
-29
35
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
37
6
10
21
-31
28
Süper Lig Fikstür
40.Hafta Maçları
08.05.2021 20:30
Erzurumspor - Kasimpaşa
08.05.2021 20:30
Ankaragücü - Fenerbahçe
08.05.2021 20:30
Sivasspor - Başakşehir
08.05.2021 20:30
Hes Kablo Kayserispor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
08.05.2021 20:30
Rizespor - Helenex Yeni Malatyaspor
08.05.2021 20:30
Atakaş Hatayspor - Denizlispor
08.05.2021 20:30
Galatasaray - Beşiktaş
08.05.2021 20:30
Karagümrük - Gençlerbirliği
08.05.2021 20:30
Göztepe - Konyaspor
08.05.2021 20:30
Trabzonspor - Fraport-tav Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
33
20
7
6
34
67
02
GZT GİRESUNSPOR
33
20
7
6
28
67
03
YILPORT SAMSUNSPOR
33
19
10
4
26
67
04
İSTANBULSPOR A.Ş.
33
18
7
8
26
61
05
ALTAY
33
19
3
11
26
60
06
ALTINORDU
33
16
9
8
8
57
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
33
16
7
10
18
55
08
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
33
14
8
11
3
50
09
TUZLASPOR A.Ş.
33
14
5
14
-6
47
10
BURSASPOR
33
14
4
15
2
46
11
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
33
12
6
15
-2
42
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
33
11
6
16
-6
39
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
33
9
8
16
-13
35
14
ADANASPOR A.Ş.
33
9
7
17
-9
34
15
MENEMENSPOR A.Ş.
33
7
13
13
-21
34
16
AKHİSARSPOR
33
8
5
20
-23
29
17
ANKARASPOR
33
6
8
19
-26
26
18
ESKİŞEHİRSPOR
33
1
8
24
-65
8
PTT 1. Lig Fikstür
34.Hafta Maçları
07.05.2021 16:00
Beypiliç Boluspor - Eskişehirspor
07.05.2021 20:30
Akhisarspor - Bereket Sigorta ümraniyespor
09.05.2021 18:00
Altay - Royal Hastanesi Bandirmaspor
09.05.2021 18:00
Aydeniz Et Balikesirspor - Altinordu
09.05.2021 18:00
Bursaspor - Ankara Keçiörengücü
09.05.2021 18:00
Ankaraspor - Istanbulspor
09.05.2021 20:30
Menemenspor A.ş. - Adana Demirspor A.ş.
09.05.2021 20:30
Adanaspor - Yilport Samsunspor
09.05.2021 20:30
Tuzlaspor A.ş. - Gzt Giresunspor