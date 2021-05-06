Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi



Bu sezon Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak takımın, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan grup aşamasından katılamama olasılığı bulunuyor.

İngiltere takımları Chelsea ile Manchester City arasında 29 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde kupayı kaldıracak takımın, ülkesinin liginde sezonu kaçıncı sırada tamamlayacağı, Süper Lig şampiyonunun Devler Ligi'ne doğrudan katılım durumunu belirleyecek.

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 1-1 berabere kaldığı maçın rövanşında İspanya temsilcisi Real Madrid'i 2-0 mağlup ederek turnuvada finale kalan İngiltere ekibi Chelsea, turnuvaya gelecek sezon grup aşamasından katılması beklenen Türk takımının yol haritasında belirleyici rol üstlenecek.

32 takım grup aşamasından katılacak

Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 32 takım grup aşamasından katılacak. UEFA sıralamasında ilk 4 içinde yer alan İspanya, İngiltere, Almanya ve İtalya'da liglerini ilk 4 içinde tamamlayan tüm takımlar, Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından başlayacak.

UEFA sıralamasında ilk 6'da yer alan Fransa ve Portekiz'de ise lig lideri ve ikincisi, Avrupa'nın 1 numaralı kupasına doğrudan katılacak.

UEFA sıralamasında 7. basamağın sahibi Rusya, 8'inci Belçika, 9'uncu Ukrayna ve 10. Hollanda'da ise ligi zirvede tamamlayan takımlar gelecek sezon Kupa 1'e direkt katılım hakkı elde edecek.

Önceki senelerde UEFA sıralamasında ilk 10'da yer alan Türkiye ise son yıllarda Süper Lig ekiplerinin Avrupa arenasında elde ettiği derecelerde yaşanan düşüş sonrasında gelecek sezon 11. sıradan Şampiyonlar Ligi'ne takım yollayacak. Bu nedenle Avrupa futbolunun 1 numaralı turnuvasına bir takımın doğrudan katılım olasılığı, bu kez diğer faktörlere göre belirlenecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gelecek sezon grup aşamasından katılacak diğer iki takım ise bu sezon turnuvada kupayı kazanan takım ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olacak. Turnuvada şampiyonluğa ulaşan bu takımların ligi ilk 4 içinde tamamlaması halinde bu kotaları, boşa çıkacak.

Şampiyonlar Ligi kotası belirleyici olacak

UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan takımın ligi de ilk 4 içinde tamamlaması halinde boşa çıkacak kota, bu sezon Fransa 1. Futbol Ligi'ni (Ligue 1) üçüncü sırada tamamlayan takıma verilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde benzer bir durum yaşanması halinde ise bu kez UEFA sıralamasını 11. basamağında yer alan Türkiye'deki Süper Lig şampiyonu, turnuvaya gelecek sezon için doğrudan katılım hakkı elde edecek.

Şampiyonlar Ligi finalindeki ekiplerinden Manchester City, ligde topladığı 80 puanla en yakın rakibinin 13 puan önünde lider konumda bulunuyor.

Ligde şampiyonluğun açık ara favorisi konumunda olan ve ligi ilk 4 içinde tamamlamayı garantileyen İngiltere ekibi, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde kupaya uzanması halinde boşa çıkacak gruplara doğrudan katılım kotasını, Süper Lig şampiyonuna devredecek. Manchester City, kupayı kazanamasa da bu kez ligde elde ettiği başarı nedeniyle gelecek sezon Kupa 1'e doğrudan katılmaya hak kazanacak.

Chelsea belirleyici rol oynayacak

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin diğer finalisti Chelsea ise ligdeki pozisyonu itibarıyla Manchester City'den ayrılıyor.

Chelsea, bu sezon Şampiyonlar Ligi kupasını kazanması ve İngiltere Premier Lig'i ilk 4 sıra içinde tamamlayamaması halinde bu sezonun Türkiye Süper Lig şampiyonu, Kupa 1'e grup aşaması yerine play-off turundan katılmak zorunda kalacak. Yani, İstanbul'daki final, bu sezonu şampiyon tamamlayacak olan Süper Lig takımını da etkileyebilir.

Beşiktaş'ın en yakın rakibinin 5 puan önünde lider konumda bulunduğu Süper Lig'i zirvede tamamlayacak takımın gelecek sezon Avrupa arenasındaki yolu, bu koşullara göre şekillenecek.

Chelsea'yi ligde zorlu maçlar bekliyor

Son 4 haftasına girilen İngiltere Premier Lig'de 61 puanla 4. sırada yer alan Londra temsilcisinin önünde zorlu bir fikstür bulunuyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalindeki rakibi Manchester City ile 8 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak Chelsea, sonraki hafta Arsenal'i konuk edecek.

Chelsea, ligin son iki maçında ise sırasıyla evinde Leicester City ve deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacak. 58 puanlı West Ham United, 56 puanlı Tottenham ve bir maçı eksik 54 puanlı Liverpool, ligde ilk 4 mücadelesinde Chelsea'yi zorlayacak rakipler arasında yer alıyor.

Chelsea'nin ligi ilk 4 içinde tamamlayamaması ve UEFA Şampiyonlar Ligi finalini kaybetmesi halinde gelecek sezon Kupa 1'e katılamama riski de bulunuyor.

Chelsea 9 yıl önce de aynısını yaşamıştı

Chelsea, benzer bir şekilde, 2011-12 sezonunda ligi 6. sırada bitirdi. Aynı sezon Şampiyonlar Ligi finalinde normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren mücadelenin ardından Almanya'nın Bayern Münih takımını penaltılarla eleyen Londra temsilcisi, bu sayede sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından katıldı.

Chelsea'nin bu sezon yaşadıklarının çok benzeri ise 2004-05 sezonunda diğer İngiltere takımı Liverpool'un başına geldi.

İngiliz takımı Liverpool, 2004-05 sezonunda ligi 5. sırada tamamlamasına rağmen Şampiyonlar Ligi vizesi aldı. Aynı sezon yine Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan turnuvanın finalinde normal süresi ve uzatmaları 3-3 biten karşılaşmada penaltı atışları sonunda İtalya'nın Milan takımını eleyen Liverpool, 2005-06 sezonunda Kupa 1'e katılım hakkı elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde kupaya uzanan bir takımın sonraki sezon turnuvada yer almaması durumu ise farklı bir nedenle yaşandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1992-93 sezonu finalinde İtalya'nın Milan takımını 1-0 yenerek kupaya ulaşan Fransa takımı Olympique Marsilya, aynı sezonu ligde zirvede tamamlamasına rağmen bir sonraki sezon Kupa 1'e katılma hakkı elde edemedi.

Fransa temsilcisi ligde şike yaptığı gerekçesiyle UEFA tarafından men cezası alarak 1993-94 sezonunda Şampiyonlar Ligi vizesi alamadı.