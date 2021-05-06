Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

PFDK'nın yaptığı toplantı sonrası almış olduğu kararlar şöyle:

"1-YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 03.05.2021 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR-HES KABLO KAYSERİSPOR Süper Lig müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 48.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada YENİ MALATYASPOR Kulübünün, tribünlere usulsüz seyirci alınmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YENİ MALATYASPOR Kulübünün, mensuplarının Stadyum Yerleşim Planına aykırı şekilde hareket etmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YENİ MALATYASPOR Kulübünün, protokol tribününde ve yedek kulübesi arkasındaki tribünlerde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına uymamaları ve oturma düzenine aykırı hareket etmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YENİ MALATYASPOR Kulübü malzemecisi YUSUF YILMAZ'ın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c ile 35/4. maddesi uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 4.350.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü fizyoterapisti EREN YILDIRIM'ın, 03.05.2021 tarihinde oynanan HELENEX YENİ MALATYASPOR-HES KABLO KAYSERİSPOR Süper Lig müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK'nın, 03.05.2021 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

4- KONYASPOR Kulübü sporcusu MUSA ÇAĞIRAN'ın, 02.05.2021 tarihinde oynanan KONYASPOR-FATİH KARAGÜMRÜK Süper Lig müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KONYASPOR Kulübü sporcusu ERDON DACI'nin, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KONYASPOR Kulübü sporcusu OĞUZ KAĞAN GÜÇTEKİN'in, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KONYASPOR Kulübü sporcusu NEJC SKUBIC hakkında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

5- FATİH KARAGÜMRÜK sporcusu JEREMAIN MARCIANO LENS hakkında, 02.05.2021 tarihinde oynanan KONYASPOR-FATİH KARAGÜMRÜK Süper Lig müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada FATİH KARAGÜMRÜK sporcusu LUCAS RODRIGO BIGLIA hakkında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

6- GZT GİRESUNSPOR Kulübünün, 01.05.2021 tarihinde oynanan GZT GİRESUNSPOR-AKHİSARSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, tribünlere usulsüz seyirci alınmasından dolayı 65.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GZT GİRESUNSPOR Kulübünün, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GZT GİRESUNSPOR Kulübünün, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GZT GİRESUNSPOR Kulübünün, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GZT GİRESUNSPOR Kulübü görevlisi MEVLÜT ERGİN'in, akredite edilmediği halde stadyuma ve yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GZT GİRESUNSPOR Kulübü görevlisi ERGÜN KIRÖMEROĞLU'nun, akredite edilmediği T alanı girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GZT GİRESUNSPOR Kulübü görevlisi ERGÜN KIRÖMEROĞLU'nun, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GZT GİRESUNSPOR Kulübü görevlisi YALÇIN ESEN'in, akredite edilmediği T alanına girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GZT GİRESUNSPOR Kulübü görevlisi YALÇIN ESEN'in, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübünün, 01.05.2021 tarihinde oynanan YILPORT SAMSUNSPOR-ANKARASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, mensuplarının Stadyum Yerleşim Planına aykırı şekilde hareket etmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YILPORT SAMSUNSPOR Kulübünün, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü başkanı YÜKSEL YILDIRIM'ın, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 30.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin, 01.05.2021 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, tribünlere usulsüz seyirci alınmasından dolayı 65.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin, mensuplarının maske takma zorunluluğuna ve sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 36.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR A.Ş. başkanı MURAT SANCAK'ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- MENEMENSPOR A.Ş. idarecisi TAHİR ŞAHİN'in, 01.05.2021 tarihinde oynanan ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-MENEMENSPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3. maddesi uyarınca 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi."