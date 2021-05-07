Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Süper Lig’de liderliğini sürdüren Beşiktaş, şampiyonluk yolundaki kritik Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor. Sakatlığı sebebiyle son üç maçta forma giymeyen Aboubakar’ın dev maçta oynamayacağı kesinleşti. Hatayspor karşısında ilk yarının sonlarına doğru sakatlanarak oyundan çıkan ve sol uyluk arka adalesinde gerilme tespit edilen Kevin N’Koudou’nun da derbide oynaması çok zor. Özellikle son haftalarda ciddi eksikliklerle karşılaşmalara çıkan Beşiktaş’ın teknik direktörü Sergen Yalçın, bu tip durumlara artık bağışıklık kazandıklarını söyledi.

Larin hazır kıta

∂ Tecrübeli çalıştırıcı dünkü idman öncesi oyuncularıyla yaptığı konuşmada “Eksikleri kafaya takacak değiliz. Artık takımda kim oynarsa oynasın istediğimiz futbolu sahaya yansıtabiliyoruz. Önemli olan bu” diyerek öğrencilerine moral verdi. Öte yandan Sergen Hoca, derbide forma giyemeyecek olan Aboubakar’ın yerine santrforda Cyle Larin’e formayı verecek. Son oynanan Hatay maçında dört gol atan Kanadalı oyuncunun da oldukça istekli olduğu öğrenildi. N’Koudou’nun iyileşmemesi durumunda Sergen Yalçın’ın sol kanattaki tercihi ise Gökhan Töre olacak.

N’KOUDOU YİNE YOK

Siyah beyazlılar Aboubakar’ın yokluğuna alıştı ama N’Koudou’nun dün koşulara başlaması bekleniyordu. Ancak Fransız oyuncu çalışmada yine yer almadı. Beşiktaş bugün 18.00’de yapacağı antrenmanın ardından derbiyi beklemeye geçecek.

İLK MAÇIN DA KAHRAMANI

Kilit adam Josef

∂ Beşiktaş’ın sezonun ilk yarısında Galatasaray’la oynanan maçta galibiyetin ilk golünü atan Josef de Souza yarın da Sergen Yalçın’ın en önemli kozlarından biri olacak. Tecrübeli çalıştırıcı derbide Josef’in stoperlere daha da yakın olmasını ve oyunu savunmadan kurmasını istedi. Brezilyalı oyuncu bu sezon 32 maçta 2 gol, ve 3 asistlik katkı sağladı.

KADIN FUTBOL LİGİ

Sağlıkçılara anlamlı ödül

∂ Beşiktaş'ın şampiyonluğuyla biten Antalya'daki Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu’nda bir ödül de, turnuvada görev yapan Dr. Esin Nur Taşdemir ve Dr. İsmail Başöz'e ödül verildi. Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, “Bu sezonun önemi sağlık çalışanlarımıza adanmış olmasıydı. Onları bir nebze mutlu etmek istedik" dedi.