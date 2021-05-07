Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray’da Mustafa Cengiz dönemi sona eriyor. Uzun zamandır yapılamayan genel kurulun son olarak 29 Mayıs’ta gerçekleştirileceği duyurulmuştu. Bunun üzerine başkanlığa aday olanlar seçim listelerini yapmış ve teker teker divan kuruluna teslim etmişlerdi. Artık gözler Başkan Mustafa Cengiz’deydi. Sağlık problemlerinden dolayı aday olup olmayacağı merak konusu olan Cengiz’in önceki gün GS TV’de yapacağı toplantı merakla beklenirken sarı kırmızılı kulübün sitesinden yapılan açıklamada seçimli genel kurulun pandemi şartları sebebiyle yönetim kurulu kararıyla iptal edildiği duyurulmuştu.

Bu şartlar altında…

∂ Bu duyuru camiayı ayağa kaldırırken yöneticiler Mahmut Recevik, İlber Aydemir ve Emre Erdoğan’ın istifa haberleri geldi. Bu istifalar, yönetimde seçim iptali kararının oy birliğiyle alınmadığının göstergesiydi. Muhalefet bu iptal kararını Cengiz’in adaylık için yeterli imza toplayamamasına bağlarken camiada isyan dalgası yükseldi. Gelen tepkiler üzerine Cengiz kısa bir açıklama yaparak aday olmayacağını duyurdu. Kulübün sitesinden Cengiz’in ağzından “Yapılacak ilk seçimde bu şartlarda aday olmayacağımı sevgili Galatasaray camiasına saygıyla bildiririm” ifadeleri yer aldı. Açıklamada “Bu şartlar altında” vurgusu gözlerden kaçmadı.

Bol şut istiyor

Sarı kırmızılılar Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Fatih Terim, taktik idmanı sırasında sık sık oyuncularına ikazlarda bulundu. Çalışmanın son bölümünü ceza sahası dışından şutlara ayıran tecrübeli teknik adam, derbide oyuncularından boşluk bulduklarında

sık sık kaleyi

yoklamalarını istedi.

Seçim yapılacak

G.Saray Divan Kurulu son 'seçim iptal' kararına karşı çıkarak yaptığı açıklamada, "Tüzüğümüzün 61. maddesi gereği seçim süreci Divan tarafından yürütülür. 22/29 Mayıs tarihlerinde seçim toplantılarının yapılmasının mümkün olmadığını ileri sürmek hukuken mümkün gözükmemektedir. Seçimin belirlenen tarihte yapılmasına bir engel bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı. Burak Elmas ve Metin Öztürk başvuru yapmıştı. Diğer adayların da bugün bugün 18.00'e kadar Divan'a başvuru yapmaları gerekiyor.

Herhangi bir engel yok

Başkan Mustafa Cengiz’in pandemiyi öne sürerek 29 Mayıs’ta yapılacak seçimli olağan genel kurulu iptal etmesi üzerine İstanbul Valiliği dün kulübe bir bildiri gönderdi. Bildiride ‘tam kapanma’ tedbirlerinin 17 Mayıs’a kadar olduğu hatırlatılıp seçime engel olmadığı belirtildi.