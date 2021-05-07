Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk futbolunun geldiği nokta bir kere daha gözler önüne serildi! Bir hakem tayini, sırf isim benzerliği yüzünden nasıl krize dönüştü, gelin anlatalım:

Önümüzdeki pazar günü saat 13.00’te Fenerbahçe-Ankaragücü U19 Gelişim Ligi (Elit Akademi U19 takımları) maçı var... İstanbul İl Hakem Kurulu, bu maça adı “Ali Koç” olan genç bir bölgesel hakemi tayin ediyor…

Film de bu noktada kopuyor! Federasyon ayağa kalkıyor…

Atama, önceki gün Antalya’da Kadınlar Futbol Ligi Finali’nde protokolün bir numaralı gündemi hâline geliyor.

Hepiniz oradaydınız!

Peki, protokol tribününde kimler mi var? TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, TFF Genç Oyuncu Gelişim Direktörü Cem Pamiroğlu… Daha birçok isim, teknik adamlar, profesyonel yöneticiler maç boyunca “İsmi Ali Koç olan bir hakem, nasıl olur da Fenerbahçe maçına tayin edilir” diye tartışıp durmuş…

Oğlu olacak yaşta

Vah benim futbolumu yönetenler vah!

Hakem Ali Koç, 14.07.1993 doğumlu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 02.04.1967 doğumlu.

Hakem doğduğunda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 26 yaşındaymış.

Belki de o tarihte “Sayın Başkan”, Fenerbahçe kongre üyesi bile değildi.

Buradan bir kriz üretebilmek ciddi bir başarı!

Gece yarısı operasyon

Olay büyüyünce önceki gece yarımda İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif, yönetimi ile birlikte görevden alınıyor. Hem de telefonla görüşmeye tenezzül edilmeden, savunma yapma fırsatı verilmeden, bir e-mail bildirimiyle... TFF’nin sitesinde maçın hakemi olarak hâlâ Ali Koç görünüyor. Ancak MHK bu maça yeni bir hakem atama kararı alıyor…

Günaydın beyler

Hakem Ali Koç, son iki yılda defalarca bu kategoride üstelik de Fenerbahçe maçlarında görev almış. Beşiktaş-Galatasaray, Fenerbahçe-Akhisar, Fenerbahçe-Antalyaspor, Beşiktaş-Konyaspor, Galatasaray-Trabzonspor, Fenerbahçe-Galatasaray, Fenerbahçe-Yeni Malatya karşılaşmalarını yönetmiş.

Ama TFF yönetimine ya da MHK’nın kulağına o maçlar öncesinde kimse bir şeyler üfürmemiş! Bu operasyonu yapanlar, Türk futbolunu getirdikleri noktayla, eserleriyle övünebilirler!

‘Kardeşler’e serbest!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Hakem Ali Koç arasında sadece isim benzerliği var. Ancak Süper Lig’de düdük çalan hakem Arda Kardeşler’in öz kardeşi Erce Kardeşler Trabzonspor’un kalecilerinden. Her ne kadar Arda Kardeşler, Trabzonspor maçı yönetmiyor olsa da aynı yarışın içindeki takımların maçına çıkmasında bir mahzur görmeyen TFF’nin sadece isim benzerliğinden nem kapması hiç tutarlı bir davranış gibi görünmüyor.