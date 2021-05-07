Süper Lig’in 40. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, yarın saat 20.30'da karşı karşıya gelecek. Ebedi dost, ezeli rakipler sahada kozlarını açık bir havada paylaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre maç saatinde Türk Telekom Stadyumu'nda güzel bir hava beklenirken, hava sıcaklığının ise 15 derece olacağı ifade edildi. Nem oranın ise yüzde 89 olacağı belirtildi.
Derbide hava 15 derece olacak
07.05.2021 - 12:34 | Son Güncelleme: 07.05.2021 - 12:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide, maç saati termometreler 15 dereceyi gösterecek.
Etiketler : Galatasaray ile Beşiktaş,derbi,hava durumu,
788426 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/788426.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
37
25
6
6
47
81
02
FENERBAHÇE A.Ş.
37
23
7
7
30
76
03
GALATASARAY A.Ş.
37
23
6
8
37
75
04
TRABZONSPOR A.Ş.
37
17
13
7
11
64
05
DEMİR GRUP SİVASSPOR
37
14
16
7
9
58
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
38
16
9
13
13
57
07
ATAKAŞ HATAYSPOR
37
16
9
12
9
57
08
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
37
14
12
11
8
54
09
GÖZTEPE A.Ş.
37
13
12
12
4
51
10
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
37
13
12
12
3
51
11
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
37
11
12
14
0
45
12
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
37
11
12
14
-11
45
13
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
38
9
16
13
-13
43
14
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
37
11
10
16
-14
43
15
HELENEX YENİ MALATYASPOR
37
9
14
14
-6
41
16
KASIMPAŞA A.Ş.
37
10
10
17
-12
40
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
37
9
12
16
-16
39
18
MKE ANKARAGÜCÜ
37
10
8
19
-15
38
19
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
38
9
10
19
-24
37
20
GENÇLERBİRLİĞİ
37
9
8
20
-29
35
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
37
6
10
21
-31
28
Süper Lig Fikstür
40.Hafta Maçları
08.05.2021 20:30
Erzurumspor - Kasimpaşa
08.05.2021 20:30
Ankaragücü - Fenerbahçe
08.05.2021 20:30
Sivasspor - Başakşehir
08.05.2021 20:30
Hes Kablo Kayserispor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
08.05.2021 20:30
Rizespor - Helenex Yeni Malatyaspor
08.05.2021 20:30
Atakaş Hatayspor - Denizlispor
08.05.2021 20:30
Galatasaray - Beşiktaş
08.05.2021 20:30
Karagümrük - Gençlerbirliği
08.05.2021 20:30
Göztepe - Konyaspor
08.05.2021 20:30
Trabzonspor - Fraport-tav Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
33
20
7
6
34
67
02
GZT GİRESUNSPOR
33
20
7
6
28
67
03
YILPORT SAMSUNSPOR
33
19
10
4
26
67
04
İSTANBULSPOR A.Ş.
33
18
7
8
26
61
05
ALTAY
33
19
3
11
26
60
06
ALTINORDU
33
16
9
8
8
57
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
33
16
7
10
18
55
08
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
33
14
8
11
3
50
09
TUZLASPOR A.Ş.
33
14
5
14
-6
47
10
BURSASPOR
33
14
4
15
2
46
11
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
33
12
6
15
-2
42
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
33
11
6
16
-6
39
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
33
9
8
16
-13
35
14
ADANASPOR A.Ş.
33
9
7
17
-9
34
15
MENEMENSPOR A.Ş.
33
7
13
13
-21
34
16
AKHİSARSPOR
33
8
5
20
-23
29
17
ANKARASPOR
33
6
8
19
-26
26
18
ESKİŞEHİRSPOR
33
1
8
24
-65
8
PTT 1. Lig Fikstür
34.Hafta Maçları
07.05.2021 16:00
Beypiliç Boluspor - Eskişehirspor
07.05.2021 20:30
Akhisarspor - Bereket Sigorta ümraniyespor
09.05.2021 18:00
Altay - Royal Hastanesi Bandirmaspor
09.05.2021 18:00
Aydeniz Et Balikesirspor - Altinordu
09.05.2021 18:00
Bursaspor - Ankara Keçiörengücü
09.05.2021 18:00
Ankaraspor - Istanbulspor
09.05.2021 20:30
Menemenspor A.ş. - Adana Demirspor A.ş.
09.05.2021 20:30
Adanaspor - Yilport Samsunspor
09.05.2021 20:30
Tuzlaspor A.ş. - Gzt Giresunspor