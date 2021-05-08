Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe şampiyonluk için her kulvarda mücadeleyi sürdürüyor. Emre Belözoğlu yönetimindeki takım sahada savaşırken, Başkan Ali Koç ve yönetimi de masada sarı lacivertlilerin hakkı için mücadele veriyor. Bugün, Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe'de hedef üç puanı alıp şampiyonluk şansını son iki maça taşımak. Emre Hoca, "Sadece kendi işimize odaklanacağız ve üzerimize düşeni yapacağız" diyerek takıma dokuz puan hedefi koydu.

TAHKİM'E BAŞVURU

Alanya maçı için kural hatası gerekçesiyle TFF'ye başvuran yönetim ise çıkan ret kararına rağmen geri adım atmadı. Geçen sezon da Alanya deplasmanındaki karşılaşma için benzer girişimde bulunan, ancak olumsuz cevap alan sarı lacivertliler, Tahkim'in kapısını çalacak. Basın Sözcüsü Alper Pirşen, “Kural hatalarında MHK'yı ofsayda düşürmemek için ne derlerse kabul eden bir anlayış var” derken sonuna kadar haklarını arayacaklarını belirtti.

KADRO BOZULMUYOR

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu, Ankaragücü karşısında Erzurum maçının on birini sahaya sürecek. Altay, Nazım, Perotti ve Sadık'tan sonra sakatlar kervanına Samatta ve Sinan da katılırken, cezası biten Gökhan kadroya alındı. Ancak Emre Hoca, sağ bekte Ozan'a görev verecek, Gökhan, Gustavo gibi yedek soyunacak.

CEZA ENDİŞESİ

Fenerbahçe'de Caner, Sosa, Pelkas, Tisserand, Serdar, Ferdi ve Sinan Gümüş ceza sınırında. Bu oyuncular, kart görmeleri hâlinde Kadıköy'deki Sivas karşılaşmasında forma giyemeyecek..

ALTAY SEVİNCİ

Altay Bayındır'ın elindeki alçı çıkarıldı, genç kaleci eldivenlerine kavuştu. Kendisine verilen özel programı eksiksiz uygulayan Altay'ın hedefi Euro2020 kadrosunda yer alabilmek.