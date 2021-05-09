Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Birisinin gözü zirvede, diğerinin aklı ateş hattından kaçmakta. Başkent’teki sarı lacivert derbi fırtına gibi başladı. Emre Belözoğlu, Erzurum’un işini 15 dakikada bozan on biri bozmamıştı ama bu sefer beklenen performans gelmedi. Aksine ev sahibi hızlı bir giriş yaptı. Sosa’ya pas arası yapan Alper Potuk, Fenerbahçe ağlarına kariyerinin ilk golünü bıraktığında henüz 3. dakika dolmamıştı: 1-0 İstanbul temsilcisi daha ne olduğunu anlamamıştı ki, Başkent ekibi akın akın gelmeye devam ediyordu.

Ozan umutlandırdı

Ankaragücü özellikle sağ kanattan yüklenirken savunmakta zorlanan Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu’ndan sürpriz bir hamle geldi. Emre Hoca, 35’te Mert Hakan’ı kenara alıp Gökhan Gönül’ü sahaya sürerek Ozan Tufan’ı gerçek mevkine çekti. Sarı lacivertliler ancak bundan sonra oyuna dâhil oldu. Hücum hattını hareketlendiren Ozan, 42’de Valencia’nın ortasına yaptığı set vuruşla skoru da dengeleyen isimdi: 1-1. Ancak oyun temposu zirve hesaplarıyla örtüşmeyecek kadar düşüktü.

Hayat öpücüğü

İkinci yarı yine bir Alper Potuk sürpriziyle başlıyordu. Kırgın ayrıldığı eski takımına karşı ekstra bir motivasyonla oynayan Alper’in 48’deki hızlı hücumuna Harun son anda ayak koydu. Hemen arkasından Fenerbahçe atakları geldi ama önce Gökhan, ardından Pelkas net fırsatları kötü vuruşlarla heba etti. Valencia’nın kafa vuruşunu çizgiden çıkaran Friedrich maçın skorunu tayin etmiş görünüyordu. Ama Valencia son saniyede vurduğu kafayla Başkent’i yıktı, Fenerbahçe’ye hayat verdi.

YEDİ MAÇ SONRA

Ozan golü hatırladı

∂ Sarı lacivertlilerin önemli değerlerinden olan Ozan Tufan son dönemlerde skor anlamında suskun kalıyordu. Son golünü 21 Mart’ta Beşiktaş derbisinde atan Tufan, yedi maç sonra gol kaydetti.

HİKMET KARAMAN:

Çok üzgünüz

∂ F.Bahçe’ye son anda mağlup olan A.Gücü'nde Teknik Direktör Hikmet Karaman: Çok üzgünüz. Müthiş mücadele ettik. Son 3 maça bakıyor. 85, 88, 97’de golleri yemişiz. Şimdi iki final var ve ikisini de almalıyız.

HİÇ PAS HATASI YOK

Yüzde 100 Özil

∂ Kanarya’da Mesut Özil, A.Gücü mücadelesinde 79 dakika sahada kaldı. Dünyaca ünlü isim maçta 37 pas verirken % 100'lük pas isabeti sağladı. Özil, 4 ikili mücadele kaybedip 5 de kazandı, 4 orta yaptı.

Ben hayatta tesadüfe inanmam

En kötü ilk yarı

Fenerbahçe’nin başında yenilgi yüzü görmeyen teknik sorumlu Emre Belözoğlu, “Oyuna hiç beklemediğim bir başlangıç yaptık. İlk yarı anlamında sezonun en kötü oyunu denebilir. Oyunun ikinci yarısı tamamen bambaşkaydı. Fenerbahçe formasına yakışır bir futbolcu grubu vardı” diye konuştu.

Yalnız bırakıldık

“Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz” diyen Belözoğlu “Camiamızdaki sinerjiyle, Allah'ın izniyle Fenerbahçe'nin yolu açık olacak. Rakiplerimizin ne yaptığından çok, bizim ne yaptığımız önemli. Ben hayatta tesadüfe inanmam. Fenerbahçe, kaderinde ne varsa onu gördü. Çok da yalnız bırakıldı" dedi.

Ayıp, utanç verici

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, U-19 maçına Ali Koç isimli hakemin atanması konusunda tepkiler üzerine TFF’nin tavrını eleştirip “Ayıptır, utanç vericidir. Hakemi değil ama atayanı görevden aldılar. Arkadaşlara ‘tepki için maça çıkmasak mı?’ dedim. Arkadaşlarım uygun görseydi tepki vermek için maça çıkmamayı bile düşündüm. İnsanın 10 tane yüzü olmaz, bir tane yüzü olur. Nihat (Özdemir) Bey siz gerçekten arayıp ‘gerekeni yapın’ dediyseniz; MHK Başkanı siz gerçekten atamayı yapan kişiyi görevden aldıysanız yazıklar olsun size” diye konuştu.

Şampiyon gibi sevindiler

Çok ama çok kritik bir galibiyet

Fenerbahçe, Ankara’da ikinciliği de kaybetmek üzereydi ki Enner Valencia’nın uzatmadaki golü çok şeyi değiştirdi. Zaten maç sonundaki Emre Belözoğlu ve teknik ekip ile takımın saha içindeki sevinci çok şeyi anlatıyordu. Sarı lacivertliler şampiyonluk ümitlerini son iki maça taşımanın yanı sıra Şampiyonlar Ligi bileti anlamına gelen ikincilik avantajını da korumuş oldu. Hele de golün ‘bitti, gitti’ denildiği anda gelmesi sarı lacivertliler adına galibiyeti daha da anlamlı yaptı.