Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray, lider Beşiktaş’ı evinde 3-1 yenerek şampiyonluk yarışını son düdüğe kadar bırakmama sözünü sürdürdü. Kritik derbi sarı kırmızılılar için ya tamam ya devam anlamı taşıyordu. Nefesler tutulmuş herkesin gözü kulağı bu mücadeledeydi. İki taraf da bu tansiyonu yüksek doksan dakikanın hakkını sonuna kadar verdi. Her anında kıran kırana mücadele, hırs olan karşılaşmada Aslan, Kartal’ı yenerek şampiyonluktan vazgeçmediğini gösterdi.

Finallerin takımı

Galatasaray sezon boyunca inişli-çıkışlı bir grafikle yarışta son düzlüğe geldi. Bir dönem yakaladığı sekiz maçlık harika galibiyet serisiyle erkenden şampiyon bile ilan edildi. Ancak sonrasında aynı hızla düşüşe geçince yakaladığı bütün avantajı kaybettiği gibi ikinciliği de Fenerbahçe’ye kaptırdı. Tam bu sırada camia içinde de yaşanan kaos ortamına rağmen Fatih Terim takımını ayağa kaldırdı ve Beşiktaş’ı yenerek finallerde ne kadar başarılı olduğunu bir defa daha gösterdi.

Tecrübe kazandı

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş derbiye oturmuş, ön görülebilen kadrosuyla başladı. Diğer tarafta Fatih Terim üçte üç yapmış Halilli, Keremli on biri yerine, Falcao, Babel gibi daha tecrübeli isimleri tercih etmişti. Karşılaşma öncesi Terim’in sürpriz denebilecek on biri tartışılsa da sarı kırmızılıların ilk golü Babel’den, ikinci golü penaltıdan da olsa Falcao'dan ve son gol Arda Turan'dan geldi. Şimdi Aslan’ın liderle arasında üç puan fark var.

GENEL AVERAJA BAKILACAK

İkili averaj eşitlendi

∂ Beşiktaş'ın 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Galatasaray, evinde aldığı 3-1'lik galibiyetle ikili averajı da eşitledi. Süper Lig’de deplasman golü kuralının ikili averajı etkilememesi sebebiyle muhtemel puan eşitliğinde genel averaja bakılacak.

Falcao kolay düştü

Beşiktaş'ın 38 yaşınaki yıldızı Atiba, pe-naltı pozisyonu için sitemde bulundu. Kanadalı yıldız, "Hakem o anda o kararı verdi. Benim faul yaptığımı söyledi. Rakibim kolay düştü. İlk yarı biterken olması kötü oldu. Bu maçı unutuyoruz artık. Bir sonraki maça daha iyi hazırlanacağız" dedi.

Basit hatalar

Kötü bir gece

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın karşılaşmanın ardından üzgün olduklarını söylerken, "Basit hatalar yaptık. Oyun olarak bir şey ortaya koyamadık. İyi bir gece olmadı. Futbolda böyle sonuçlar var. Derbi maçı bu. Her maçı kazanacağız diye bir kural yok. Kısa süre kaldı ligin bitimine. Kafamızı kurcalamamalıyız. Hemen sonraki maça bakacağız" dedi.

Süperman hakem

Sergen Hoca, "Hakem kararı komedi. Trajedi. Kenardaki hakemin o topu (üçüncü golden önce aut kararı) görme ihtimali yok. Oradan bayrak kaldırıyor. Görme ihtimalin yok diyorum, öyle gördüm diyor. Öyle görmüş. Süperman falan herhâlde. Mağlubiyeti hakeme bağlamak istemiyoruz. Bağlamak doğru değil ama konuşulacak çok konu var" şeklinde konuştu.