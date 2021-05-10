Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig’in 41. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı.
Yarın Süper Lig’de oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler şu şekilde:
17.00 İH Konyaspor - Trabzonspor: Ali Şansalan
20.30 Aytemiz Alanyaspor- BB Erzurumspor: Alper Ulusoy
20.30 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü: Mete Kalkavan
20.30 Fenerbahçe - DG Sivasspor: Halis Özkahya
20.30 Medipol Başakşehir - Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
20.30 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük
20.30 Yeni Malatyaspor - Atakaş Hatayspor : Halil Umut Meler
20.30 Denizlispor - Galatasaray: Abdulkadir Bitigen
20.30 Beşiktaş - Fatih Karagümrük: Ali Palabıyık
20.30 Gençlerbirliği - Göztepe: Suat Arslanboğa