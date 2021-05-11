Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş şampiyonluk için yeniden kenetlendi. Derbideki 3-1 yenilgi sonrası takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 2’ye, Galatasaray’la 3’e düşüren siyah beyazlılar final niteliğindeki Karagümrük maçı için sabırsızlanıyor. Hem teknik ekip hem de futbolcular son haftaya şampiyonluk için beraberliğin yeteceği şekilde girmek istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, Galatasaray mağlubiyeti sonrası futbolcularıyla yaptığı konuşmada “Başınızı kaldırın. Bir maç kaybettiniz, şampiyonluğu değil” demişti.

Yönetimden moral

Siyah beyazlı oyuncular da dünkü çalışma öncesi hocalarına galibiyet sözü verdi. Takımın liderlerinden Josef de Souza, “Buradan sonra şampiyonluğu bırakmayacağız. Hepimiz buna inandık ve sizleri utandırmayacağız” diyerek inancını ortaya koydu. Öte yandan Beşiktaş yönetimi de takımın motivasyonu için üzerlerine düşeni yapıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ dün takımın yaptığı çalışmayı izledi, teknik heyet ve futbolcularla konuşmalar yaparak takıma moral verdi.

KADRODA OLACAK

N’Koudou sevinci

Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş’a teselli haberi N’Koudou’dan geldi. Son iki maçta forma giyemeyen Fransız oyuncu dün akşamki idmanda takımla çalıştı. Sergen Yalçın’ın bugünkü karşılaşmada N’Koudou’ya ilk on birde görev vermesi bekleniyor.

HURMA’DAN AÇIKLAMA

‘Teşvik aldı’ diyecekler

Beşiktaş’ın rakibi Karagümrük’ün başkanı Süleyman Hurma, “Çıkıp aslanlar gibi futbolumuzu oynayacağız. Fenerbahçe ya da Galatasaray için değil kendimiz için oynayacağız. Kötü niyetli insanlar ‘Fener’den teşvik aldı’ diyecekler” diye konuştu.