Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Süper Lig’de sezonun bitmesine iki maç kala Beşiktaş’ı takibini sürdüren Fenerbahçe’nin, Sivas ve Kayseri karşılaşmalarından galibiyetle ayrılacağından şüphesi yok. Sarı lacivertlilerin başında çıktığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alan Emre Belözoğlu, dün oyuncularıyla yaptığı konuşmada, “Biz yolumuzda kaybetmeden ilerleyeceğiz. Sonucun ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Ben size güveniyorum, şampiyonluğa olan inancımı da koruyorum” dedi.

Mazeretimiz olamaz

Sonuç ne olursa olsun Fenerbahçe’ye yakışır bir kapanış yapmaları gerektiğini vurgulayan Emre Belözoğlu, “Kısa sürede çok önemli işler başardık. Eleştirilere en güzel cevabı sahada verdik. Olur ya da olmaz. Ama biz üzerimize düşeni yapacağız. Bunu camiaya borçluyuz” ifadelerinde bulundu. Belözoğlu, “Ne Sivas ne de Kayseri maçı kolay olacak. Ama bizim kazanmamak için hiçbir mazeretimiz yok” sözleriyle 6 puan hedefinin altını çizdi.

Gökhan Gönül göreve

Ankaragücü karşısında Gökhan’ı yedek soyundurup Ozan’ı sağ bekte başlatan Emre Belözoğlu, Sivas maçında bu riski almayacak. Gökhan as olarak sahaya çıkacağı için orta alandan Mert Hakan kızağa çekilecek. Stoperde ise Tisserand ile Serdar Aziz arasında tercih yapılacak.

Kalbim seninle Mescid-i Aksa

Fenerbahçeli Mame Thiam sosyal medya hesabından, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesine tepki gösterdi. Senagalli futbolcu, sosyal medya hesabından Mescid-i Aksa'nın fotoğrafını paylaşarak, "Kalbim seninle Mescid-i Aksa" ifadesini kullandı.