Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin final serisinde mücadele ettiği Galatasaray’a 3-0’lık üstünlük kurarak 2020-2021 sezonunun namağlup şampiyonu oldu. Final serisinin üçüncü maçını 71-56 kazanan sarı lacivertliler, üst üste üç, toplamda ise 15’inci şampiyonluğunu elde ederken ‘en çok şampiyon olan takım’ unvanını da korudu.

Daha önce de yaptı

Ligde normal sezonu 26’da 26 yaparak tamamlayan Fenerbahçe Öznur Kablo, play-off çeyrek final serisinde Hatay BB’yi, yarı finalde Çankaya Üniversitesi’ni, finalde de Galatasaray’ı maç vermeden saf dışı bırakarak 34 maçta 34 galibiyetle kupaya uzandı. Ligde daha önce 1997-1998 sezonunda Galatasaray, 2009-2010 sezonunda ise Fenerbahçe namağlup şampiyon olmuştu.

Hedef Avrupa şampiyonluğu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Kızlarımızla gurur duyuyorum. Namağlup şampiyonluk bizi ayrıca mutlu etti. Bu sene olmadı, kıyısından döndük, seneye Avrupa’da da şampiyon olacağız inşallah. Takımımızı muhafaza edip birkaç transferle kuvvetlendireceğiz” dedi.