Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz basını UEFA'nın Türkiye'de oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalini Portekiz'e taşıyacağını öne sürdü. 29 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan maçın pandemi sebebiyle Türkiye'den alınabileceği iddia edilmişti. UEFA dün finalin hakemlerini duyururken maçın oynanacağı yeri açıklamadı ve şehrin onaylanma sürecinde olduğu yönünde ifadeler kullandı.

RESMEN AÇIKLANACAK

Manchester City ile Chelsea'yi karşı karşıya getirecek final mücadelesi öncesinde İngiltere hükümeti de finale ev sahipliği için UEFA'ya başvurmuştu. TFF yetkilileri ile temas halinde bulunan UEFA'nın finali Porto'nun sahası Estadio do Dragao'da oynatmayı planladığı öğrenilirken, bu kararın önümüzdeki günlerde resmen duyurulması bekleniyor. Öte yandan finale 11 bin seyircinin alınacağı öğrenildi.