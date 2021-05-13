Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Averaj şampiyonu mu?

Ve geldik finale. Süper Lig’de cumartesi gecesi süper bir final olacak. Aynı puana sahip Beşiktaş ile Galatasaray’ın şampiyonluk rekabetinde ipi göğüsleyecek takımı goller belirleyecek. Bir golün öneminin ne kadar değerli olduğunun şimdi daha iyi anlaşıldığı ligimizde belki de şampiyon averajla yani bir golle netlik kazanacak. Detaylandırırsak; Göztepe’ye misafir olacak Beşiktaş, Malatya ile karşılaşacak G.Saray’dan artı iki averaj daha üstün.

Bir ihtimal daha var

Eğer Kartal, İzmir’de tek farkla galip gelirse Aslan’ın şampiyon olabilmesi için üç farklı kazanmaya ihtiyacı var. Olası averaj eşitliğinde ise daha çok gol atan takıma bakılacağı için bu konuda Beşiktaş önde. Beşiktaş’ın beraberliği ve mağlubiyeti hâlinde ise Galatasaray’ın kazanması yeterli olacak. Bir diğer ihtimal ise iki takım yenilir ve 79 puanlı Fenerbahçe, Kayseri’de galip gelirse bu defa şampiyonluğa sarı lacivertliler ulaşmış olacak.