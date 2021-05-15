Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ahmet Ağaoğlu döneminin önemli özelliklerinden birisi de her sezon bir oyuncusunu ciddi bir rakama satması. Yusuf Yazıcı’yı Sörloth takip ederken yeni sezonda bu isim kim olacak? Tabii ki öncelikli isim kaleci Uğurcan Çakır ama değerine değer katan ve Avrupa kulüplerini peşine takan bir isim daha var. O da Caleb Ekuban. Bordo mavililerin 2019’da 1 milyon avro bonservis bedeli ödeyerek aldığı hücum oyuncusu şu anda transferkmark verilerine göre 6,5 milyon avroluk değere ulaşmış durumda.

İKİ İTALYAN BİR FRANSIZ

Celtic kulübünün daha önce 6 milyon avroları önerdiği ancak Trabzonspor’un kabul etmediği çok yönlü isim için İtalya’dan Fiorentina ve Sampdoria, Fransa’dan ise St. Etienne kulüpleri takipte. Ki İtalyanların gözden çıkardıkları rakam 7 milyon avroya kadar çıkmış durumda. Yönetimin beklentisi ise 8 milyon avro. Bordo mavililerle bir yıllık daha mukavelesi bulunan Ganalı oyuncunun satışına kesin gözüyle bakılıyor. 27 yaşındaki oyuncu da artık Avrupa’da kendini göstermek istiyor.

KENDİNİ GEÇEBİLİR!

Bordo mavililer, Gençlerbirliği’ni yenmesi durumunda evinde daha çok puan toplamış olacak. Dış sahada bu sezon oynadığı 20 maçta 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 35 puan toplayan Trabzonspor içeride ise 19 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 33 elde etmişti.

SEZONU MUTLU BİTİRELİM

Ligi dördüncü sırada tamamlamayı daha önce garantileyen ve Avrupa kupası vizesi alan Trabzonspor son maçını bugün evinde ligde kalma mücadelesi verecek Gençlerbirliği önünde oynayacak. Abdullah Avcı öğrencilerine “Sezonu galibiyetle kapatalı ve mutlu bitirelim. Sizden beklentim Trabzonspor’a yakışır bir son olması” diye konuştu.