Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş şampiyonluğun son virajında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Maçtan hemen önce Göztepe cephesinde beklenmedik bir gelişme meydana geldi. Acil toplantı haberinin verildiği Göztepe'de, yönetimin Beşiktaş maçına gitmeyeceği açıklandı.

TARAFTARA SÜKUNET ÇAĞRISI

Ev sahibi ekipte yaşanan bu flaş gelişmenin nedeni bilinmezken, sarı-kırmızılı klüp, taraftara sükunet çağrısında bulundu. Maç öncesi Göztepe taraftarının stat çevresinde toplandığı öğrenilirken, klüp tarafından İçişleri Bakanlığı'nca alınan tedbirler dolayısıyla stada alınamayacakları gerekçesiyle taraftarların evlerine dönmesi yöneunde uyarı yapıldı.