Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de heyecan sona erdi, kıran kırana mücadelenin sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen Beşiktaş oldu. Ligin son haftasında Göztepe depmasmanına konuk olan siyah beyazlı ekip, sahadan 2-21 galibiyetle ayrılarak şampiyonluğunu ilan etti.

Son düdüğün çalmasıyla büyük sevinç yaşayan siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın gözyaşlarını tutamadı. Saha içinde yayıncı kuruluşa röportaj vermek isterken duygularına hakim olamayan Sergen Yalçın, gözyaşlarıyla sevincini yaşadı.

Kartal İzmir'de şampiyonluğa uçtu Süper Lig’de tarihi gecede yarışan takımlardan Beşiktaş galip gelerek averaj avantajı ile 2020-2021 sezonun şampiyonu oldu