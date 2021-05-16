TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off Çeyrek Final ikinci maçı Sakaryaspor-Vanspor karşılaşmasının 15 dakika geç başlaması üzerine kapıda toplanan taraftarlar tribüne girip arbede çıkmasına yol açtı. Kısıtlama kararları neticesinde seyircisiz oynama kararlarını hiçe sayan taraftara polisler müdehale etti.
Ev sahibi Sakaryaspor'un, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda, 20.00’de başlaması gereken maçta yasanan gecikme akabinde taraftarların tribüne girmesiyle TFF gözlemcisi, talimatları anons ile hatırlatarak stada giren seyircilerin dışarıya çıkmaması durumunda maçın başlamayacağını duyurdu. Duyuru sonrası polis müdehalesiyle taraftarların stadı boşatmasıyla maç 20.15'de başladı.