Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı sezonun özetini çıkardı ve yeni sezon değerlendirmesini yaptı. Geldikten sonra 32 lig maçında 65 puan aldıklarını belirten Avcı bu süreçte bir de kupa kazandıklarını ifade eden Avcı “Geldiğimiz nokta iyi ancak yeterli değil. Bu ligde yarışmak zirvede olabilmek için tecrübe de rekabet de yeterlilik de şart. Bunların zaman zaman eksikliklerini yaşadık. Ama bugün deplasmanda hiç kaybetmedik” dedi.

TÜRKMEN KALACAK

Kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak'la ilgili “Keşke bizimle olsaydı” diyen Abdullah Hoca transfer konusunda ise “3 tane kiralık oyuncumuz var. Kâmil Ahmet ve Hosseini'nin sözleşmeleri bitiyor. Başka tercihleri de kullanabilirler, gidebilirler de kalabilirler de. Hüseyin Türkmen buranın değerli bir oyuncusu ve bizimle devam edecek. Trabzonspor her atışını nokta atış yapmak zorunda. Sörloth’u devre arasında istemiştim. Keşke bizimle beraber olsaydı” diye konuştu.

UĞURCAN GİDERSE KALECİ ALINACAK

Avrupa’da ciddi piyasası olan ve yönetimin EURO 2020’yi beklediği Uğurcan Çakır’ın ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor. Teknik Direktör Avcı ise bu konuda “Uğurcan giderse yerine takviye yapmamız gerekecek” diyor.