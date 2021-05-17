Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş, Türk futbol tarihinin en unutulmaz, en heyecan verici şampiyonluklarından birine imza attı. Son haftada eşi benzeri görülmemiş şekilde hem üç büyüklerin şampiyonluk şansı bulunuyordu. Siyah beyazlılar çok sancılı geçen, ciddi sıkıntılarla boğuştuğu sezonu şampiyon tamamlayarak taraftarlarına unutamayacağı bir sevinç yaşattı. Başarıda en büyük pay şüphesiz teknik direktör Sergen Yalçın'a ait. Genç çalıştırıcı bir sezonda türlü zorluklarla boğuşmak zorunda kaldı.

OYUNCULARINA İNANDI

Gönderileceği, görevi bırakacağı söylendi. Sözleşmesinin uzatılmasını bekledi, olmadı ama şampiyonluk konsantrasyonunu hiç kaybetmedi. Takım sakatlıklardan dolayı revire döndü. Bu sezon Covid-19'dan en çok etkilenen takım Beşiktaş oldu. Sergen Yalçın çoğu zaman sahaya çıkaracağı oyuncu bulmakta zorlandı. Yerli ve genç kaleciler Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran'la bu işin yürümeyeceğini söyleyenlere, "Kaleye transfer olmayacak" dedi ve konuyu kapattı.

HİÇ PES ETMEDİ

Yokluklardan hiç yakınmadı. "Biz Beşiktaş'ız. Çıkar oynarız" dedi her defasında. Cyle Larin'i sol kanat oyuncusu hâline getirdi. Takımdaki neredeyse bütün futbolculara kariyerlerinin en iyi dönemini yaşattı. En ümitsiz anlarda "Bizim için fark etmez" diyerek takıma olan inancını ortaya koydu. Takımın golcüleri Aboubakar ile Cenk’in son maçlardaki yokluğunu bile dert etmedi. Galatasaray ve Karagümrük yenilgileri sonrası 'Artık dayanamaz, bu stresi kaldıramaz' diyenleri yine hüsrana uğrattı.

"KALMAK İSTİYORUZ"

Şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal ile Valentin Rosier, yaşadıkları mutlulukları anlattı. BeIN Sports'a konuşan ikili, gelecek sezon da Beşiktaş'ta kalmak istediklerini söyledi. Ligin asist kralı olan Ghezzal, "Bu kadar büyük bir etki yapacağımı beklemiyordum. Saha içinde bana özgürlük ve sorumluluk verildi. Şampiyon olmamızı sağlayan faktör takımdaşlık duygusuydu. İstanbul harika bir şehir ve ailemle çok mutluyuz” diye konuştu.

RÜYADA GİBİYİZ

Valentin Rosier de kulüplerin anlaşmasını beklediğini belirterek, "Burada gayet mutluyuz. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansımızı kullanmak istiyoruz" sözlerini kullandı. Şampiyonlukla ilgili konuşan Rosier, "Takımın aslında büyük çoğunluğu kariyerinin ilk şampiyonluğunu yaşayan oyuncular. Hâlâ rüyada gibiyiz. Sergen Yalçın bana başından beri çok güvendi ve bu bir oyuncu için önemli bir şey. Samimi ve açık bir iletişim kurduk” dedi.

HAVUZ KEYFİ

Şampiyon Beşiktaş'ta futbolcular dün izinliydi. Kaldıkları otelin havuzunda şampiyonluğun tadını çıkaran siyah beyazlı futbolcular neredeyse bütün gün sudan çıkmadı. N'Sakala ve Vida, takım menajeri Halil Yazıcıoğlu'nu kıyafetiyle beraber havuza attı.

ÖDEMELER YAPILDI

Siyah beyazlılarda yönetim, şampiyonluk sonrası bütün personele bayram sevinci yaşattı. Futbolcuların ödemelerini düzenli olarak yapan yönetim, personelin bütün maaş alacaklarını da ödedi. Böylelikle kulüpte hiç kimsenin alacağı kalmadı.

DURMAK YOK YOLA DEVAM

Tarihî zaferde büyük payı olan Başkan Ahmet Nur Çebi mutluluğunu dile getirdi. Çebi, maç gecesi hiç uyumadığını belirterek, "Belki de şampiyonluğu ilk dile getiren bendim. Allah da bize nasip etti ve şampiyon Beşiktaş oldu. Gelen binlerce mesaja sabah baktım" dedi. Seneye de şampiyon olmak istediklerini dile getiren Başkan, "Hocamızla muhtemelen anlaşacağız. Uzun yıllar kalmasını istiyorum. Futbolcularımın da hepsiyle yola devam etmek istiyorum" diye konuştu.

ALKIŞ AÇIKLAMASI

Galatasaray derbisi öncesi, "Fatih Terim tabii ki alkışlayacak" sözünün başka yerlere çekildiğini söyleyen Çebi, "Çok üzüldüm. Bir sporcu adamın rakibiyle ilgili yapabileceği tek şey vardır; alkışlamak. Onu ifade etmek istedim. Koskoca Galatasaray camiasını üzmek benim haddim değil. İfadelerimin başına bakıldığında Galatasaray'ın ne kadar değerli bir kulüp olduğunu söylüyorum. İnşallah Galatasaray camiası da bunu anlamıştır. Fatih Hoca da centilmen biridir. Kötü niyet yoktu" dedi.