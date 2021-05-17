Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Ligin son haftasına Beşiktaş ile aynı puanda giren Galatasaray, Malatya’ya yenmesine rağmen, şampiyonluğu averaj farkıyla Kartal’a kaptırdı. Aslan’da finalde mutlu sona ulaşılamamasının şoku yaşanırken daha büyük bir kriz kapıda. Daha önce mayıs sonunda seçim planı yapan ancak pandemi kurallarına takılan Aslan, İçişleri Bakanlığı’nın aldığı karar doğrultusunda 1 Haziran’a kadar beklemek durumunda. Galatasaray’da yönetim seçim tarihini yeniden belirleyecek. Sarı kırmızılıların tüzüğünde yer alan maddeye göre yeni tarih en az 18 gün önceden açıklanmak zorunda. Ki o tarih de 19 Haziran...

ŞİMDİ NE OLACAK?

Bu durum sonrası Cimbom’da kaos havası esmeye başladı. Çünkü mevcut yönetimin resmî görev süresi mayıs ayı sonunda bitecek. Fatih Terim’in de sözleşmesi yine aynı tarihte son buluyor. Terim ile yola devam edilip edilmeyeceğinin yanı sıra, transfer, sezon öncesi kamp, sözleşmesi biten ve kiralık oyuncuların geleceği de belirsizliğini koruyor. Ayrıca divan kuruluna başvuru yapan adaylar da yeni takvime göre tekrardan adaylıklarını yenilemesi gerekiyor. Sonuç olarak hem yönetim anlamında hem teknik ekip konusunda en önemlisi de transferde çok ama çok büyük belirsizlikler söz konusu.

BAŞKAN ADAYI METİN ÖZTÜRK: GELECEĞİMİZİ YOK ETMEYİN

Galatasaray başkan adaylarından Metin Öztürk genel kurulların ertelenmesi üzerine Mustafa Cengiz yönetimine çağrıda bulundu. Öztürk “Tüzüğün 33. Maddesine göre seçimin en yakın tarih olan 5 Haziran’a erteleyin. Kulübün ayarlarıyla artık daha fazla oynamayın iptal edin iptal! Belki 20 Temmuz’da ön eleme oynayacağız. Ne zaman kadro kurup ne zaman kampa gireceğiz. Geleceğimizi yok etmeyin!” dedi, seçimler için alınan iptal kararının, ertelemeye çevrilip bir an önce sandığa gidilmesini istedi.

ASLANLAR BEKLEMEDE

∂ Galatasaray’da sezonun sonuna gelinmesiyle birlikte kontratı biterek boşa çıkan isimler ve kiralık sözleşmesinin sonuna gelen oyuncular bir hayli fazla. İşte o liste;

SÖZLEŞMESİ BİTENLER: Donk, Arda Turan, Linnes, Ömer, Emre Taşdemir, Emre Akbaba, Şener

KİRALIKLAR: Gedson, Etebo, Onyekuru, Halil, Saracchi