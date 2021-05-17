Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde yarın saat 20.45'te Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek.

250'ŞER KİŞİLİK KONTENJAN

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu, stat kapasitesinin 3'te 1'i oranında seyircinin yer alacağını açıklamıştı.

Kademeli normalleşme tedbirlerinin açıklanması sonrasında mücadelenin yeniden seyircisiz oynanacağına karar verildi. Final müsabakası için Beşiktaş ve Göztepe'ye 250'şer kişilik kontenjan verildi.

Akdeniz ekibi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "18 Mayıs Salı günü Beşiktaş ile oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin seyircisiz olacağı tarafımıza iletilmiştir. Taraftarımız ile bir arada olamayacağımızı üzüntü ile belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.