Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Gazeteniz TÜRKİYE, Galatasaray'da yaklaşan seçimin nabzını tutmaya devam ediyor. Başkanlığa adaylığını koyan ve Divan Kurulu Başkanlığından çekilen Eşref Hamamcıoğlu, projelerini anlattı. “Galatasaray’ın içinde bulunduğu durumu hangi insan kaynağıyla karşılayabilirim diye baktım ve ona göre bir yönetim listesi hazırladım” diyen Hamamcıoğlu; “Biz hazırız, kendimize güveniyoruz, Galatasaray camiası da bize güvensin” ifadelerini kullandı. Kulübü yönetmek için mali disiplinin şart olduğunu vurgulayan Hamamcıoğlu Mustafa Cengiz yönetimini eleştirdi.

G.SARAY YOK OLUR

“Mustafa Cengiz, kulübü kendisinin zannetti ve öyle yönetti” diyen tecrübeli yönetici “Divan Kurulunun önemini bir türlü anlamadılar. Biz seçildik, bize kimse karışamaz havasına girdiler. Toplantıları yayınlamadılar ki, eleştiriler duyulmasın. Biz şeffaf bir yönetim vadediyoruz. Taraftarın isteği göz ardı edilemez. Ama sadece onların lafıyla iş yaparsanız, maliyeti size 50 milyon avro olur. Tıpkı, Diagne ve Falcao transferlerinde olduğu gibi. Kendi kaynaklarımıza dönmezsek seneye Galatasaray yok olur. Biz planlı programlı iş yapacağız, dolmuşa gelmeyeceğiz” dedi.

TERİM'LE DEVAM

"Fatih Terim Divan Kurulu üyesidir, başarıların en önemli aktörlerinden biridir. İyi bir Galatasaraylıdır. Zamanı gelince vizyonumuzu paylaşırız, en büyük desteği de o verecektir. Yol haritası çizeriz, ilerleriz. Henüz Hoca ile görüşmemiz olmadı. Görüşseydik, doğmamış çocuğa don biçmek olurdu! Çok iyi takım kurar. Bugün bile takıma çok başarılı iki üç genç kazandırdı.”

SIZINTIYI KESECEĞİZ

∂ "En önemli gelir gider kaynağı futbol. Aynı şekilde yönetimleri en parlatan ya da götüren de futbol. Tablo çok net; gelir sızıntısına engel olacaksınız. Ama hedeflerden vazgeçmeden, sabırla uygulayacak ve durumu şeffaf şekilde bütün camia ile paylaşacaksınız. Spor AŞ'ye CEO atayacağız. Altyapı hocalarına ve scout ekiplerine başarı primi olması lazım. Scout ekibi iyi genç bulmuşsa ve satışından para kazanıldıysa, ya da U14'ten U16 takımına çıktıysa, hocası ve scout ekibi ödül almalı ki hedefe kilitlensin."

HAMAMCIOĞLU’NUN LİSTESİ

∂ Osman Kocaman

∂ Tuncer Hunca

∂ Gürkan Elçin

∂ Ahmet Arif Bağlıca

∂ Levent Yaz

∂ Cemal Özgörkey

∂ Cenk Soyer

∂ Cevat Genç

∂ Ahmet Yavuz

∂ Ecem Tezel Aldanmaz

YEDEKLER

∂ Mehmet Emre Mısırlı

∂ E. Tan Bilge

∂ Murat Karaman

∂ Pelin Öztekin

∂ Yusuf Mutlu Yıldız