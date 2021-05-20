Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Çözüm odaklı liste

Galatasaray’da başkan adayları turunda bu defa söz sırası Burak Elmas’ta. Gazetemize konuşan Elmas’ın yol haritası:

"Hazırlıklara çok önceden başladık. Galatasaray’ın problemleri çok net bir şekilde belli. Daha önce bu tip problemlerle yüzleşmiş ve onları başarıyla aşmış isimlerden oluşan bir listemiz var. Faaliyet sorunlarını belirledik, planlarımız nitelikli insan kaynağımız hazır. Bilgi birikimine, tecrübeye ve yönetim anlamında dinamik bir enerjiye sahibiz"

Sponsorlar tamam

"Çok önemli sponsorluklar için ve marka değerlerimiz için ön görüşmelerin hepsini yaptık, imza aşamasına getirdik. Seçilmemiz durumunda; Kurumsal yönetilen, insan hataları minimuma inmiş, kişilerin değil Galatasaray markasının ön planda olduğu, stratejilerle hareket eden, mali disipline girmiş, giderleri azalırken gelirleri artmış, dijital dünyada adından söz ettiren bir kulüp olacak. Burası benim evim ve evimi geleceğimizi korumak için göreve talibim"

Ekip çalışmasına inaıyorum

Daha önce de Galatasaray yönetiminde görev alan ve gençlik enerisiyle mutfağa girdiğini belirten Burak Elmas ekip çalışmasına inandığını belirterek ”Bu yüzden bilgi birikimi yüksek olan, bazı konularda ben de daha donanımlı isimlerle çalışmayı tercih edeceğim” dedi.

KİŞİSEL HIRSLAR

Cengiz yanlış yaptı

Mevcut yönetimi ve Mustafa Cengiz’in yönetim anlayışını eleştiren Burak Elmas “Başkan, seçim tarihini olabildiğince uzatmak için elinden geleni yaptı. Kişisel hırsları Galatasaray’ın menfaatlerinin önüne geçmiş durumda. Tüzüğe aykırı hareket etti, hukuki suçlar işledi. GS TV’yi, resmî siteyi ve sosyal medya hesaplarını kendi kişisel iletişim mecraları hâline getirdi" ifadelerini kullandı.

TERİM’E BAKIŞI

Bırakmayacağız

Burak Elmas, Fatih Terim ile ilgili tavırlarının çok net olduğunu belirterek, “Seçilmemiz hâlinde ilk işim Hoca’mla konuşma olacak. Bütün senaryolara hazırlıklıyız. Hızlı, hareket edecek, kabiliyetli isimler de Hoca’mıza yardımcı olacak. Artık yalnız kalmayacak. En zor dönemde aday oluyoruz ve gereken neyse de yapmaktan çekinmeyeceğiz” dedi.

BELHANDA OLAYI

Aile içinde çözülmeliydi

Burak Elmas, "Ben Belhanda konusunda olayların bu kadar büyümesine izin vermezdim. Şampiyonluk yarışında kullanmak yerine şahsi egolar yüzünden hem de bedelsiz olarak yollandı. Bu tip meseleler aile içinde halledilebilir" açıklamasında bulundu.

ELMAS’IN LİSTESİ

Polat Bengiserp

Remzi Sanver

Başak Karaca

Bilkem Ardakoç Kanık

Turhan Özen

Burçak Emre Zorlu

Köksal Ünlü

Murat Tacir

Özgür Kalelioğlu

Işıtan Gün

YEDEKLER

Reha Keskin

Selim Sefada

Abdulvahap Tanrıverdi

Polat Kalafatoğlu

Ozan Şener