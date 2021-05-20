YALIMCAN SARPYEL
Çözüm odaklı liste
Galatasaray’da başkan adayları turunda bu defa söz sırası Burak Elmas’ta. Gazetemize konuşan Elmas’ın yol haritası:
"Hazırlıklara çok önceden başladık. Galatasaray’ın problemleri çok net bir şekilde belli. Daha önce bu tip problemlerle yüzleşmiş ve onları başarıyla aşmış isimlerden oluşan bir listemiz var. Faaliyet sorunlarını belirledik, planlarımız nitelikli insan kaynağımız hazır. Bilgi birikimine, tecrübeye ve yönetim anlamında dinamik bir enerjiye sahibiz"
Sponsorlar tamam
"Çok önemli sponsorluklar için ve marka değerlerimiz için ön görüşmelerin hepsini yaptık, imza aşamasına getirdik. Seçilmemiz durumunda; Kurumsal yönetilen, insan hataları minimuma inmiş, kişilerin değil Galatasaray markasının ön planda olduğu, stratejilerle hareket eden, mali disipline girmiş, giderleri azalırken gelirleri artmış, dijital dünyada adından söz ettiren bir kulüp olacak. Burası benim evim ve evimi geleceğimizi korumak için göreve talibim"
Ekip çalışmasına inaıyorum
Daha önce de Galatasaray yönetiminde görev alan ve gençlik enerisiyle mutfağa girdiğini belirten Burak Elmas ekip çalışmasına inandığını belirterek ”Bu yüzden bilgi birikimi yüksek olan, bazı konularda ben de daha donanımlı isimlerle çalışmayı tercih edeceğim” dedi.
KİŞİSEL HIRSLAR
Cengiz yanlış yaptı
Mevcut yönetimi ve Mustafa Cengiz’in yönetim anlayışını eleştiren Burak Elmas “Başkan, seçim tarihini olabildiğince uzatmak için elinden geleni yaptı. Kişisel hırsları Galatasaray’ın menfaatlerinin önüne geçmiş durumda. Tüzüğe aykırı hareket etti, hukuki suçlar işledi. GS TV’yi, resmî siteyi ve sosyal medya hesaplarını kendi kişisel iletişim mecraları hâline getirdi" ifadelerini kullandı.
TERİM’E BAKIŞI
Bırakmayacağız
Burak Elmas, Fatih Terim ile ilgili tavırlarının çok net olduğunu belirterek, “Seçilmemiz hâlinde ilk işim Hoca’mla konuşma olacak. Bütün senaryolara hazırlıklıyız. Hızlı, hareket edecek, kabiliyetli isimler de Hoca’mıza yardımcı olacak. Artık yalnız kalmayacak. En zor dönemde aday oluyoruz ve gereken neyse de yapmaktan çekinmeyeceğiz” dedi.
BELHANDA OLAYI
Aile içinde çözülmeliydi
Burak Elmas, "Ben Belhanda konusunda olayların bu kadar büyümesine izin vermezdim. Şampiyonluk yarışında kullanmak yerine şahsi egolar yüzünden hem de bedelsiz olarak yollandı. Bu tip meseleler aile içinde halledilebilir" açıklamasında bulundu.
ELMAS’IN LİSTESİ
Polat Bengiserp
Remzi Sanver
Başak Karaca
Bilkem Ardakoç Kanık
Turhan Özen
Burçak Emre Zorlu
Köksal Ünlü
Murat Tacir
Özgür Kalelioğlu
Işıtan Gün
YEDEKLER
Reha Keskin
Selim Sefada
Abdulvahap Tanrıverdi
Polat Kalafatoğlu
Ozan Şener