Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adresleri belli

Abdullah Avcı yönetiminde özellikle hücum bölgesinde yeni bir yapılanmaya gidecek olan Trabzonspor’da kadroda değişim olacak. Beş futbolcunun (Marlon, Kâmil Ahmet, Hosseini, Baker ve Afobe) mukavelesinin sona erdiği bordo mavililerde kaleci Uğurcan Çakır ve Ekuban’a da ciddi teklifler var. Çakır’ın İngiltere’ye Ekuban’ın da İtalya’ya gitmesi yüksek ihtimal.

Tekliflere bağlı

Ayrıca Djaniny ve Flavio’nun da durumu belirsiz. Yönetim iki isme ciddi teklifler gelmesi durumunda transferlerine sıcak bakabilir. Peres ve Gervinho’ya imza attırmak için gün sayan Karadeniz ekibinde yerli isimler Kenan Karaman ve Efecan Karaca için de girişimler söz konusu. Bordo mavililerde kanatlar ve forvet bölgesine en az üç dört takviyenin olması gündemde.